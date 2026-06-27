به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد عصر شنبه در جلسه هماهنگی خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در محل فرمانداری مهدیشهر، اظهار کرد: کمیتههای تخصصی، تمامی دستگاههای اجرایی، شهرداریها، بخشداریها و سایر نهادهای شهرستان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در آمادهباش کامل قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه موکب اختصاصی شهرستان مهدیشهر از صبح شنبه در محل نمایشگاه بینالمللی سمنان فعالیت خود را آغاز میکند، افزود: این موکب به مدت پنج روز خدمات اسکان، پذیرایی و خدمات اولیه را به زائران ارائه خواهد کرد.
فرماندار مهدیشهر با تأکید بر استفاده از همه ظرفیتهای اسکان شهرستان بیان کرد: علاوه بر مراکز اقامتی، ظرفیت مدارس، مساجد و سایر اماکن عمومی نیز برای اسکان زائران پیشبینی شده و هیچگونه کوتاهی در ارائه خدمات پذیرفتنی نیست.
خداداد با اشاره به تأمین اقلام مورد نیاز زائران گفت: با همکاری اتاق اصناف، اقلامی مانند آب، چای، یخ، شربت و سایر نیازهای ضروری تأمین میشود و در صورت فراهم بودن امکانات، ارائه غذای گرم نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از لغو مرخصی مدیران دستگاههای اجرایی خبر داد و افزود: تمامی مدیران از این هفته تا پایان مأموریت خدمترسانی در آمادهباش کامل هستند و مأموریتهای غیرضروری نیز لغو شده است.
فرماندار مهدیشهر با تأکید بر اطلاعرسانی مناسب برای هدایت زائران به محل موکب اظهار کرد: با همکاری شهرداریهای مهدیشهر، شهمیرزاد، درجزین و سمنان، بنرهای راهنما در مسیرهای منتهی به نمایشگاه نصب خواهد شد تا زائران بهراحتی از خدمات ارائه شده بهرهمند شوند.
خداداد با بیان اینکه این مراسم رویدادی ماندگار و تاریخی است، اضافه کرد: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند با تمام ظرفیت در خدمت زائران باشند تا خدماترسانی بدون هیچگونه نقصی انجام شود.
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