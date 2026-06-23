تحلیلگر صهیونیست: تقویت گرایش های فاشیستی در میان جوانان صهیونیست  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، رژیم صهیونیستی همچنان از پیامدهای عملیات هفتم اکتبر به ویژه در زمینه نسلهای آینده رنج میبرد. آنها این عملیات را لحظهای از فروپاشی برای رژیمی قلمداد میکنند که ارتش آن ظاهرا همیشه آماده است.
پروفسور نوعا لاوی، رئیس دانشکده مدیریت دولتی و عضو دانشکده تلآویو-یافا، در این رابطه میگوید که نسل جدید در سرزمینهای اشغالی، شکاف در حاکمیت این رژیم را مستقیماً مشاهده کرد و بهای سنگینی برای آن پرداخت.
لاوی در مقالهای که در وبسایت «والا» منتشر شد، افزود که صهیونیستها متوجه شدند که سرزمینهای اشغالی، کشوری غرق در دورههایی از جنگ، با مرزهای نامنظم، خشونت، موشکها، بحرانهای سیاسی، و جامعهای است که با دشواری فزایندهای در مدیریت درگیریها مواجه است.
این تحلیلگر صهیونیست ادامه داده که بسیاری از جوانان ساکن سرزمینهای اشغالی با واقعیت مربوط به قطب بندیهای سیاسی، بیاعتمادی و از دست دادن اعتماد به نهادهای حاکمیتی بزرگ شدند.
لاوی افزود که جوانان صهیونیست در عملیات هفتم اکتبر، حاکمیت قدرتمند خود را مانند کودکانی دیدند که والدین خود را در لحظهای باورنکردنی از ضعف غافلگیر کردند و همه چیز زیر پای آنها فرو ریخت. این شکاف بسیاری از آنها را به مسیرهای مختلفی سوق داد، برخی از آنها به سمت ملیگرایی افراطی و افراطگرایی مذهبی گرایش پیدا کردند و برخی جذب ایدههای فاشیستی شدند.
نظر شما