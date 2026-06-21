مذاکره باید با هوشیاری انجام شود؛ نگذاریم انسجام و وحدت ملی آسیب ببیند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، صبح امروز در آیین گرامیداشت سالروز شهادت شهید چمران و سالروز بسیج اساتید، که در جمع اساتید بسیجی در دانشگاه تهران برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا(ع)، به تبیین اصول قرآنی در مواجهه با جبهه استکبار پرداخت.
وی با تأکید بر صیانت از گفتمان بعثت، سه اصل اساسی را از منظر قرآن کریم برشمرد و تصریح کرد: دشمنی با استکبار ماهیتی پایانناپذیر دارد و هرگز شاهد دوستی با آمریکا یا عقبنشینی از آرمان فلسطین نخواهیم بود.
نماینده ولی فقیه در سپاه با استناد به آیات سورههای ممتحنه، مائده و آلعمران، هرگونه اعتماد و پیوند دوستانه با دشمن را مردود دانست و تأکید کرد: مذاکره بهمعنای آشتی نیست، بلکه باید با هوشیاری و در چارچوب اصولی انجام شود که راهبرد نظام تعیین کرده است.
حاجیصادقی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دستاوردهای جنگ ترکیبی دشمن، خاطرنشان کرد: ما نهتنها در اهداف و راهبردها، بلکه در روشهای دشمن نیز به پیروزی رسیدهایم. اراده الهی در این مسیر بهوضوح نمایان بود و نصرت خداوند، توطئههای دشمن را نقشبرآب کرد.
وی با تأکید بر تبعیت از ولایت فقیه بهعنوان حاکمیت قانون الهی، بر ضرورت مطالبهگری مردمی و حضور آگاهانه در صحنه تأکید کرد و گفت: حضور در میدان نه از روی ناچاری، بلکه از روی قدرت و بصیرت است و هیچ نگرانی از این مسیر نداریم.
حجتالاسلام والمسلمین حاجیصادقی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اصول راهبردی در مواجهه با جبهه استکبار، خاطرنشان کرد: میدان و خیابان برای ماست، اما بر اساس نگرانی و اضطراب نیست؛ از سر استیصال و ناچاری وارد نشدهایم. بله، با احتیاط و با قدرت وارد میشویم، اما منفعل نیستیم و این گزینه اصلی ما نیست.
وی در تبیین اصل مطالبهگری، تصریح کرد: آیا ضرورت دارد این حضور شبانه؟ بله، حضور برای مطالبهگری آری، اما اختلاف نه. پرچمدار این باشیم. مردم حق دارند حضور پیدا کنند و از مسئولین، از نیروهای مسلح، از همه بخواهند که راه و خط ولایت را دنبال کنند. مطالبهگری حق مردم است. حضرت آقا اشاره زیبایی را در این باره فرمودهاند.
نماینده ولی فقیه در سپاه با تبیین ماهیت ولایت افزود: ما در هر موضعی و هر صحنهای، هرچه تابع ولایت باشیم، پیروزیم؛ چون ولایت یک شخص نیست. ولایت به تعبیر معمار نظام و انقلاب و به تعبیر بحثهای تخصصی درس خارج امام، یعنی حاکمیت قانون و اراده خدا، نه اراده شخصی. ولی، حکم الله است؛ او مجری حکم الله و مدافع حکم الله است.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: من یادداشت کرده بودم هفت، هشت مورد را که پاسخ دهم، حضرت آقا فرمودند علیالاصول نظر دیگری داشتم. تلقی خودم این است که مطالبات ایشان بیش از اینها بوده است. ما به میزانی که به این مطالبات پایبند باشیم و آنها را عملی کنیم، سعادتمندتر و به اهداف نزدیکتریم.
حاجیصادقی با تأکید بر حفظ انسجام و وحدت ملی گفت: الان رهبری در این وضعیت مهم است؛ نگذاریم این انسجام، این وحدت و این بستگی و وحدت قلوب آسیب ببیند. کشور ساختارمند است. این سیره را هم امام و هم امام شهید داشتند. امام ساختارهای کشور را احترام میگذاشتند. به نظر من قویترین و مهمترین فردی که ملتزم به قانون و ضوابط و چارچوب کشور بود، خود رهبری بودهاند؛ در همه عرصهها همیشه اینگونه عمل کردند. تذکرات میدهند، اما به هر حال به این ساختار علاقهمندند.
وی خطاب به مذاکرهکنندگان، با بیان نکاتی از زبان یک بسیجی، تأکید کرد: اول بدانید با گرگ خطرناک، دوستی معنا ندارد. دوم بدانید این حیلهگر و حقهباز است؛ به او اعتماد نکنید. سوم، روزی یادتان نرود که شما نماینده یک امت هستید؛ امتی که پدرانشان شهید شدند، امامشان را شهید کردند، بچههای خردسال و اساتیدشان را به شهادت رساندند؛ لذا فراموش نکنید. نکته دیگر اینکه، آقای مذاکرهکنندگان، نگران این نباشید که جواب میدهد یا نمیدهد. اگر در مذاکرات حق ما را بگیرید، ما از دنیا طلب نداریم. ما از سازمانهای آخرالزمان به ما نوید دادهاند که حق ما را با مطالعه و با قدرت بازخواهید گرفت. ما طبق وعده رهبر عزیزمان، همه آنچه را که شما تعهد کردید، همه مواردی که نوشتید و بیان کردید، باید عمل شود.
حاجیصادقی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و فرهنگ عاشورایی، خطاب به بسیجیان گفت: امروز به عنوان ارزشمندترین یادگار امام، به دوستان بسیجی عرض میکنم؛ عبارت مقام معظم رهبری را به یاد داشته باشید که اگر تمام جبهه استکبار و آمریکا با وجود بسیجیان مؤمن بخواهد این نظام را شکست بدهد، والله قادر نخواهد بود. خط مقدم انقلاب و این فرهنگ، ریشه در فرهنگ عاشورا دارد. این فرهنگ، تابلویش این است که والله فرهنگ آمریکا را شکست خواهد داد. تابلوی بسیج، هیهات من الذله است. حضرت علیاکبر(ع) فرمود که شهادت برای ما تلخ نیست. شهادت، برنده شدن است. شهید ناکام نیست؛ خدا فرمود شهید کامیاب است، شهید به مقصد رسیده، شهید عالیترین هدیه خدا را گرفته است. شهادت برای ما خسارت نیست، برای ما بزرگترین برندگان است.
وی با تأکید بر خروج از قالب تعارفها، از اساتید و بسیجیان خواست: یک خورده از این قالب الفاظ تعارفها بکاهیم و وارد میدان باز شویم. تکرار میکنم این بعثت را فروگذار نکنید. به مردم بگویید در این ۶۰ روز آینده، این لذت آینده، نیاز به شما دارد. نیاز به مذاکرهکنندگان و رزمندگان میدان جنگ قوت مثل گذشته. دو مطالبهگری داشته باشید که هیچ مسئولی از صراط مستقیم ولایت خارج نخواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین حاجیصادقی در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوند عاشورا و بعثت، اظهار داشت که امسال باید حسینی بودن را فراتر از یک ذکر، به عنوان یک جریان احیاگر فهمید.
وی تصریح کرد: عاشورا، همان بعثتی را که دو رکن اساسی داشت، در زمین جاری کرد؛ یک رکن آن، مجاهدت برای تحقق حکمرانی ولایت ولی خدا در زمین است و رکن دیگر، طاغوتستیزی و استکبارستیزیِ محض است.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به فرمایشات امام خامنه ای(ره) در اواخر عمر شریفشان، خاطرنشان ساخت: امام شهید ما، نه از روی پیشبینی معمولی، بلکه با الهام الهی، چند روز قبل از شهادت فرمودند که اگر حادثهای پیش بیاید، خدا این مردم را مبعوث میکند؛ یعنی این بار بعثت بر دوش مردم نهاده شد، نه بر گوش انبیا.
وی در ادامه با تأکید بر تداوم جریان ولایت پس از امام، بیان داشت: دشمنان برنامه ریختند که رهبری سوم از جنس رهبری اول و دوم نباشد، اما خداوند به این امت لطف کرد و نگذاشت این توطئه به نتیجه برسد.
حاجیصادقی با ترسیم چارچوب مذاکره از منظر قرآنی، اذعان داشت: مذاکره به معنای آشتی نیست؛ همانگونه که در جنگ، برای احقاق حق وارد میدان شدیم، در مذاکره نیز فقط به دنبال اخذ حقوق از دسترفته هستیم و این اصل، هرگز به معنای کاهش فاصله با دشمن نخواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره عملی رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: قویترین و مهمترین فردی که در تاریخ این انقلاب، همواره ملتزم به قانون، ضوابط و چارچوبهای ساختاری کشور بود، خود رهبری بودهاند؛ ایشان تذکرات راهبردی میدهند و طراحی میکنند، اما هرگز بر ساختارها تحمیل نمیکنند و این نشانه شجاعت ایشان است.
نماینده ولی فقیه در سپاه در پایان با ترسیم جایگاه بسیج در تراز تمدنی جدید، تصریح کرد: امروز ما از موضع یک امت پیروز پای میز مذاکره میرویم؛ امتی که غضبناک و خشمناک از جنایتهای دشمن است و در عین حال، باور دارد که بر اساس روایتهای آخرالزمان، حق خود را با قدرت طلب خواهد کرد و از هیچ نهاد بینالمللی نیز طلبکارتر نیست.
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