ترکیب احتمالی کشتی ایران در ناگویا؛ زارع استثنای بزرگ برای دو میدان

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ از ۳۰ سپتامبر تا ۳ اکتبر، برابر با ۸ تا ۱۱ مهرماه، در شهر ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد و کشتی برخلاف سالهای گذشته ابتدا در بازیهای آسیایی ناگویا شرکت خواهند کرد و حدودا کمتر از یک ماه بعد از آن از ۲ تا ۱۰ آبان ماه در مسابقات جهانی باید شرکت کنند. همین موضوع باعث شده فدراسیون کشتی و مربیان تیمهای ملی برای دو رویداد مهم پیشرو، ترکیبهای متفاوتی را در نظر بگیرند تا فشار کمتری به نفرات اصلی وارد شود.
پیش از این ترکیب تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی برای مسابقات جهانی مشخص شده بود و در برخی اوزان هنوز کشتیگیران تعیین تکلیف نشده بودند که در حاشیه مسابقات جام تختی انتخابی تیم ملی برگزار و تکلیف اوزان باقی مانده برای مسابقات جهانی هم مشخص شد.با برگزاری مسابقات جام تختی تا حدودی ترکیب احتمالی تیم اعزامی به بازیهای آسیایی هم مشخص شد.
در کشتی آزاد، علی مومنی که عملکرد موفقی در جام تختی داشت و عنوان قهرمانی را به دست آورد، یکی از جدیترین گزینهها برای حضور در وزن ۵۷ کیلوگرم محسوب میشود. در وزن ۶۵ کیلوگرم نیز عباس ابراهیمزاده، کشتیگیر مازندرانی که فصل گذشته در وزن ۷۰ کیلوگرم مبارزه میکرد، شانس زیادی برای پوشیدن دوبنده تیم ملی در ناگویا دارد.
در اوزان ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم نیز به احتمال زیاد یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا راهی بازیهای آسیایی خواهند شد. یونس امامی در انتخابی تیم ملی به مصاف امیرمحمد یزدانی رفت اما نیروی جوانی امیرمحمد و پیروزی او در انتخابی تیم ملی، در نهایت یزدانی را صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی کرد. در وزن ۹۷ کیلوگرم هم امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی به مصاف هم رفتند و در نهایت با پیروزی حسن یزدانی او به دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی رسید. به این ترتیب یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا راهی بازیهای آسیایی ناگویا خواهند شد.
در وزن ۸۶ کیلوگرم نخودی که ۵ مدال جهانی در وزن ۷۹ کیلوگرم را در کارنامه خود دارد، توانست در مسابقات رنکینگ مغولستان در وزن ۸۶ کیلوگرم خوش بدرخشد و خیال کادر فنی را برای وزن ۸۶ کیلوگرم در بازیهای آسیایی ناگویا راحت کند.به این ترتیب نخودی گزینه تیم ملی کشتی آزاد برای بازیهای آسیایی ناگویا خواهد بود.
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم هم امیرحسین زارع در مسابقات جهانی به میدان خواهد رفت اما او تنها کشتیگیری است که قرار است با تصمیم کادر فنی هم در مسابقات جهانی و هم بازیهای آسیایی ناگویا که در مدت زمان ۲۰ روز از یکدیگر برگزار میشوند به میدان برود. قطعا زارع شرایط سختی خواهد داشت و حضور در دو رویداد مهم با توجه به فاصله اندک از یکدیگر کار را برای او سخت خواهد کرد.
در بخش کشتی فرنگی مهدی محسننژاد در وزن ۶۰ کیلوگرم و امین کاویانینژاد در وزن ۷۷ کیلوگرم بیشترین شانس را برای حضور در ناگویا دارند. در وزن ۶۷ کیلوگرم نیز محمدجواد رضایی که در چرخه انتخابی وزن ۷۲ کیلوگرم در مسابقات رنکینگ مغولستان به مقام دوم رسیده بود، به دلیل شرایط مناسب بدنی برای کاهش وزن، از گزینههای مورد توجه کادرفنی است و احتمال حضورش در بازیهای آسیایی زیاد به نظر میرسد.
همچنین غلامرضا فرخی ملیپوش ۸۲ کیلوگرم جهانی که در یک سال اخیر تجربه موفق حضور در ۸۷ کیلوگرم را داشته در این وزن به ناگویا خواهد رفت و علیرضا مُهمدی ملیپوش ۸۷ کیلوگرم نیز احتمالا در ۹۷ کیلوگرم روی تشک میرود.
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده در انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی به مصاف فردین هدایتی رفت اما شکست خورد و به همین خاطر به احتمال خیلی زیاد گزینه اصلی تیم ملی کشتی فرنگی برای بازیهای آسیایی ناگویا خواهد بود.
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