فیروزپور به تنوع فنی نیاز دارد/ عدالت در چرخه انتخابی باید رعایت شود

مصطفی میرعمادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد کشتیگیران وزن ۹۲ کیلوگرم در رقابتهای انتخابی تیم ملی اظهار داشت: امیرحسین فیروزپور و مبین عظیمی هر دو از کشتیگیران خوب و بااستعداد هستند. فیروزپور از نظر تجربه و حضور در میادین جهانی و رقابتهای جوانان و امیدها صاحب مدالهای متعددی است و این موضوع برای جامعه کشتی مازندران و کشور جای خوشحالی دارد.
وی ادامه داد: با این حال فیروزپور هنوز نتوانسته تنوع فنی لازم را به کشتی خود اضافه کند و بیشتر درگیر همان سبکهای تکراری مانند هول دادن و زیرکتفگیریهاست و همین باعث میشود او دچار بن بست تکنیکی شود. این موضوع میتواند او را در میادین بزرگ دچار مشکل کند، چرا که رقبای او بهخوبی این سبک را آنالیز میکنند و مقابل آن آماده میشوند.
پیشکسوت کشتی آزاد افزود: من با اصل چرخه انتخابی و قانونمندی آن موافق هستم و معتقدم چه در مدلهای مختلف مانند انتخابی آمریکا، ژاپن یا چرخه داخلی، باید یک مسیر قانونی برای رسیدن به تیم ملی وجود داشته باشد و این موضوع را کاملاً قبول دارم.قطعا به عنوان یک مازندرانی خیلی خوشحالم که فیروزپور انتخاب شد اما مسئلهای که باید به آن توجه شود موضوع عدالت در اجرای چرخه است. در طول یک سال مبین عظیمی سه مرتبه فیروزپور را شکست داده، اما در انتخابی تیم ملی با یک شکست کنار رفت. سوالی که جوابی برای آن پیدا نکردم این است که آیا عدالت در چرخه انتخابی تیم ملی رعایت شده است یا خیر؟
وی ادامه داد: در نهایت امیرحسین فیروزپور نسبت به مبین عظیمی تجربه بیشتری داشت و از لحاظ فنی نیز در برخی مبارزات با همان سبک شناختهشده خود یعنی هول حریف موفق عمل میکرد، اما مبین عظیمی هم به لحاظ جسمانی و افزایش قدرت بدنی توانست عملکرد خوبی داشته باشد در نهایت مسابقه آخر با پیروزی امیرحسین فیروزپور به پایان رسید و امیدوارم بتواند مدال برنز مسابقات جهانی سال گذشته را به مدال طلا تبدیل کند.
میرعمادیان تصریح کرد: با این وجود نباید از ایرادات فنی به سادگی عبور کرد. اگر فیروزپور با همین سبک ادامه دهد، به نظر من نمیتواند به عنوان نفر اول این وزن در جهان مطرح شود و بیشتر در حد کسب امتیاز برای تیم ملی در ردههای سوم تا پنجم باقی خواهد ماند.
وی در ادامه درباره شرایط یونس امامی در انتخابی تیم ملی گفت: امامی از نظر اخلاقی و فنی یک ورزشکار ارزشمند است و او پس از المپیک در شرایطی قرار داشت که قصد خداحافظی داشت، اما به دلیل نبود جایگزین مناسب در وزن ۷۴ کیلوگرم همچنان در تیم ملی حفظ شد. شاید میدانستند که با توجه به شرایط سنی بعید است که او به طلا برسد، اما یونس را برای کسب امتیاز تیمی در میادین جهانی حفظ کردند. باید شاخصها و اهداف تیم ملی مشخص باشد. اگر هدف رسیدن به مدال طلا در المپیک است، باید کشتیگیران مثل رحمان عموزاد پرورش دهیم. ما میتوانیم مثل ژاپن در چند رده سنی به 8 مدال برسیم،بنابراین باید پشتوانهسازی اصولی و حفظ نخبگان در دستور کار قرار گیرد.
میرعمادیان با اشاره به روند پشتوانهسازی در کشتی ایران گفت: برگزاری چرخه انتخابی تیم ملی خیلی تصمیم درستی است ما پیشتوانه نمیسازد. برخی کشتیگیران تحت هر شرایطی اعزام میشوند چون مدال آوری میکند. به عنوان مثال محمد نخودی چون مدال آوری میکند به هر مسابقهای اعزام میشود اما سوال مهمتر اینکه پشتوانه محمد نخودی چه کسی است؟تشکیل چرخه انتخابی تیم ملی کار بسیار درستی است اما باید عدالت هم در آن رعایت شود و نباید با یک باخت کشتیگیر حذف شود. شال گذشته آذرپیرا در مسابقات ساساری با یک کشتیگیر درجه سه کشتی گرفته و همان مسابقه ملاک حضورش در مسابقات جهانی شد. در کشورهای دیگر هم کشتیگیر پس از پیروزی در 2 مسابقه از سه مسابقه انتخاب میشود. ما اصلا در هیچ کجا نداریم که تنها با یک پیروزی کشتیگیر را انتخاب کنند.
وی خاطرنشان کرد: به نظرم باید در چرخه عدالت رعایت شود و قانون برای همه یکسان باشد. با توجه به روند سنی، تیم در حال پوستاندازی است و باید از هماکنون برای آینده برنامهریزی شود تا پس از المپیک با خلأ جدی مواجه نشویم. کشتی ایران نیازمند پشتوانهسازی اصولی و استمرار در پرورش استعدادهاست تا در آینده دغدغهای بابت جایگزینی نفرات نداشته باشیم و تیم ملی بتواند با قدرت در رقابتهای بینالمللی حضور پیدا کند.
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