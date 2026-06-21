زنجان در تجمیع اراضی کشاورزی بهترین عملکرد را به ثبت رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی با ابراز رضایت از عملکرد حوزه تجمیع و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی در سال گذشته، در نشست شورای هماهنگی معاونان و مدیران این سازمان، گفت: انتظار داریم در سال جاری اقدامات مؤثرتری در این زمینه انجام و منجر به افزایش بهرهوری و عملکرد در واحد سطح شود.
وی تصریح کرد: عملکرد موفق استانهای پیشرو و استقبال بهرهبرداران، نویدبخش حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی، رقابتپذیر و پایدار در کشور است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه گفت: در ۳ ماهه ابتدایی سال و با توجه به وضعیت کشور میزان نظارت بر تغییر کاربریها کاهش یافته بود که انتظار داریم در ۳ ماهه دوم سال و با بهبود شرایط و برطرف شدن مشکلات میزان نظارت بر تغییر کاربریها نیز افزایش یابد.
وی تأکید کرد: شناسایی تغییر کـاربریهای غیرمجاز هدف نهایی ما در مجموعه سازمان امور اراضی کشور نیست و این شناساییها باید منجر به اقدامات قانونی و از بین بردن آثار تغییر کاربری شود.
نامدار ادامه داد: هماهنگی بین مدیران امور اراضی و فرماندهان یگان حفاظت اراضی در سراسر کشور برای برخورد قاطع و قانونی با تغییر کاربریهای غیرمجاز ضروری است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین گفت: آمارها نشان میدهد در بازه زمانی اول تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، همزمان با اوضاع جنگی کشور، فرآیند صدور مجوزها در سازمان امور اراضی کشور بدون وقفه ادامه پیدا کرده و تعداد کل مجوزهای صادر شده نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
وی افزود: رشد بیش از ۳۳ درصدی مجوزهای معاف از عوارض و افزایش مجموع مجوزها بیانگر پایداری خدمات، آمادگی ساختار اجرایی و تداوم حمایت از فعالیتهای تولیدی و کشاورزی در شرایط ویژه کشور است.
بیش از ۴ هزار مجوز تغییر کاربری در سال گذشته صادر شد
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته و ۳ ماهه نخست امسال گفت: در سال گذشته ۴ هزار و ۹۰۰ مجوز تغییر کاربری به مساحت ۳ هزار و ۲۹۸ هکتار در کشور صادر شد.
علی کیان بیان کرد: در سال گذشته ۲ هزار و ۲۰ مورد مجوز مشمول عوارض به مساحت ۳ هزار و ۵۹ هکتار و ۲ هزار و ۸۸۰ مجوز معاف از عوارض به مساحت ۲۴۴ هکتار در کشور صادر شد.
وی افزود: در ۳ ماهه نخست امسال نیز ۳۸۵ مجوز مشمول عوارض به مساحت در حدود ۹۱ هکتار و ۹۳۹ مجوز معاف از عوارض به مساحت حدود ۸۷۵ هکتار در کشور صادر شد.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی ادامه داد: در سال گذشته استان زنجان با تلاش همکاران مدیریت امور اراضی استان توانست حدود ۳ هزار و ۳۲۲ هکتار از اراضی را یکپارچهسازی و حدود یکهزار و ۱۷۴ هکتار از اراضی را تجمیع کند و بهترین عملکرد را در کشور به خود اختصاص دهد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۴ در یکپارچهسازی اراضی شاهد پیشرفت ۴۱ درصدی و در تجمیع اراضی نیز شاهد پیشرفت ۲۳ درصدی بودهایم.
بیش از ۱۶ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کشور شناسایی شده است
فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد این یگان گفت: در سه ماه ابتدایی سال ۱۶ هزار و ۶۵۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شناسایی شده است، همچنین ۷۱۵ مورد تبصره یک و شش هزار و ۸۱۴ مورد تبصره دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در کشور اجرا شده است.
اسماعیل افشاریاقدم افزود: در این مدت هفت هزار و ۴۸۷ خبر و گزارش تغییر کاربری در کشور دریافت شده است و سه هزار و ۱۳۹ خبر بررسی شده است.
وی ادامه داد: اجرای اقدامات پیشدستانه و پیشبینانه برای جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و به همین منظور ۷۸۸ جلسه با دهیاران، ۸۳۱ جلسه با کشاورزان، ۶۷۶ مورد گشت مشترک با یگانهای حفاظت سایر دستگاهها انجام شده است و ۱۹۹ مورد برخورد با بنگاههای متخلف در کشور صورت گرفته است.
افشاریاقدم اضافه کرد: حضور فرماندهان یگان حفاظت در رسانههای مختلف و مدارس به منظور فرهنگسازی درمورد حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز از دیگر اقدامات مهم یگان حفاظت اراضی بوده است.
وی تاکید کرد: طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی با همکاری یگانهای حفاظت سازمانهای منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست و زمین و مسکن در بیستم هر ماه در یکی از شهرستانهای بحرانی هر استان انجام میشود، هدف از اجرای این طرح حفظ امنیت غذایی و کشف جرم تغییر کاربری غیرمجاز است.
فرمانده یگان حفاظت اراضی اعلام کرد: دو مرحله طرح «حکاک» در کشور اجرا و در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده و با ۱۵۰ بنگاه متخلف نیز برخورد شده است.
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