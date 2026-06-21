ورود ۲۴ میلیون زائر به کربلا؛ ظرفیت حرم محدود است

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عوز، شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در تبریز، با اشاره به جایگاه ویژه شهر کربلا در میان دوستداران اهل‌بیت (ع) اظهار کرد: سالانه حدود ۲۲ تا ۲۴ میلیون زائر برای زیارت وارد شهر کربلا می‌شوند که این حجم از جمعیت، فراتر از ظرفیت‌های موجود در صحن‌های حرم مطهر است و مدیریت آن ملاحظات و دشواری‌های خاص خود را دارد.

وی افزود: در ایام خاصی همچون اربعین حسینی، تقاضای بسیاری از سوی رسانه‌های داخلی و بین‌المللی برای تصویربرداری و فعالیت‌های رسانه‌ای در داخل حرم وجود دارد، اما به دلیل محدودیت‌های فضایی و حفظ آرامش زائران، امکان اجابت تمامی این درخواست‌ها میسر نیست.

عوز با اشاره به حضور پرشور زائران ایرانی در کربلا تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از این زائران را خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران تشکیل می‌دهند و خیران عراقی نیز با حمایت‌های مالی خود، زمینه تشرف بسیاری از خانواده‌های کم‌برخوردار را فراهم می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سوابق فعالیتش در عتبه حسینی اشاره کرد و گفت: من از خانواده‌ای قدیمی و شناخته‌شده در کربلا هستم و خدمت به آستان مقدس امام حسین (ع) را افتخاری بزرگ می‌دانم. پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، تمامی فعالیت‌های تجاری خود را کنار گذاشتم و بدون دریافت هیچ‌گونه حقوقی، صرفاً برای خدمت خالصانه، مسئولیت‌های مختلفی را از کفشداری تا مدیریت بخش‌های گوناگون حرم بر عهده گرفتم.

نماینده تولیت حرم امام حسین (ع) همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، این دو شهید گران‌قدر را نماد ایثار و فداکاری دانست و گفت: تصاویر این شهدا را در دفتر کار خود در حرم نصب کرده‌ام تا همواره یاد آنان در دلم زنده باشد.

در ادامه این نشست، سید ضیاء حسینی، از دیگر خدام حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های رفاهی در کربلا گفت: متأسفانه ظرفیت فعلی شهر کربلا برای پذیرش این حجم انبوه از زائران کافی نیست و نیازمند برنامه‌ریزی‌های کلان است.

سید علی معالی، از دیگر خادمان حرم امام حسین (ع) نیز به برگزاری آیین تعویض پرچم در شهرهای مختلف ایران و جهان اشاره کرد و افزود: این مراسم معنوی که تاکنون در شهرهایی نظیر تهران، اصفهان و همچنین کشور پاکستان برگزار شده، علاوه بر ایجاد فضای معنوی، نقش مؤثری در تقویت پیوندهای فرهنگی و مردمی میان ملت‌ها ایفا می‌کند.

میراعتماد عمادی، مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز نیز در پایان این نشست گفت: شهرداری تبریز همه‌ساله در ایام اربعین، با همکاری خادمان عتبه حسینی، برای برپایی موکب و خدمت‌رسانی به زائران در کربلا حضور فعال دارد.

گفتنی است، هیأتی از خدام عتبات عالیه امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) هم‌زمان با ایام عزاداری سیدالشهدا برای شرکت در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی به تبریز سفر کرده‌اند.