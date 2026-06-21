به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان از تشکیل ستاد هماهنگی و برنامهریزی مراسم بزرگداشت و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در استان خبر داد و اظهار کرد: این ستاد با مدیریت راهبردی نماینده ولیفقیه در استان و مدیریت اجرایی استاندار سمنان فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه مسئولیت راهبری و اجرای برنامههای این ستاد در شهرستانها بر عهده ائمه جمعه و فرمانداران خواهد بود، افزود: با توجه به برگزاری آئینهای بدرقه، تشییع و تدفین پیکر مطهر قائد شهید امت در استانهای تهران، قم و مشهد از دوازدهم تا هجدهم تیرماه، برنامهریزیهای لازم در سطح استان سمنان انجام شده است.
معاون استاندار سمنان با اشاره به قرار گرفتن این استان در مسیر تردد زائران و شرکتکنندگان در مراسمهای یادشده، تصریح کرد: برنامهریزیها در سه محور اصلی شامل اعزام زائران استان به مراسمهای تهران، قم و مشهد، خدماترسانی به زائران عبوری و برگزاری مراسمهای بزرگداشت در سطح استان دنبال میشود.
آقا براری ادامه داد: هماهنگی برای اعزام کاروانهای مردمی از نقاط مختلف استان، برپایی مواکب پذیرایی در مسیر ورودی ایوانکی تا خروجی عباسآباد، آمادهسازی مساجد، حسینیهها و مجتمعهای بینراهی برای اسکان و استراحت زائران و همچنین برگزاری آئینهای بزرگداشت رهبر شهید در مساجد و اماکن مذهبی استان از جمله برنامههای پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسمها در حالت آمادهباش قرار دارند و هماهنگیهای لازم در این زمینه انجام شده است.
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