به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان از تشکیل ستاد هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم بزرگداشت و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در استان خبر داد و اظهار کرد: این ستاد با مدیریت راهبردی نماینده ولی‌فقیه در استان و مدیریت اجرایی استاندار سمنان فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت راهبری و اجرای برنامه‌های این ستاد در شهرستان‌ها بر عهده ائمه جمعه و فرمانداران خواهد بود، افزود: با توجه به برگزاری آئین‌های بدرقه، تشییع و تدفین پیکر مطهر قائد شهید امت در استان‌های تهران، قم و مشهد از دوازدهم تا هجدهم تیرماه، برنامه‌ریزی‌های لازم در سطح استان سمنان انجام شده است.

معاون استاندار سمنان با اشاره به قرار گرفتن این استان در مسیر تردد زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم‌های یادشده، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها در سه محور اصلی شامل اعزام زائران استان به مراسم‌های تهران، قم و مشهد، خدمات‌رسانی به زائران عبوری و برگزاری مراسم‌های بزرگداشت در سطح استان دنبال می‌شود.

آقا براری ادامه داد: هماهنگی برای اعزام کاروان‌های مردمی از نقاط مختلف استان، برپایی مواکب پذیرایی در مسیر ورودی ایوانکی تا خروجی عباس‌آباد، آماده‌سازی مساجد، حسینیه‌ها و مجتمع‌های بین‌راهی برای اسکان و استراحت زائران و همچنین برگزاری آئین‌های بزرگداشت رهبر شهید در مساجد و اماکن مذهبی استان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم‌ها در حالت آماده‌باش قرار دارند و هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده است.