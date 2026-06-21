۱۰ تن پسماند دارویی در پردیس معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن فراهانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از معدومسازی ۱۰ تن پسماند دارویی و شیمیایی خبر داد؛ موادی که در صورت دفع غیراصولی میتوانند تهدیدی برای منابع طبیعی و سلامت شهروندان باشند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس، گفت: این عملیات در چارچوب مقررات مربوط به مدیریت پسماندهای ویژه و با نظارت کارشناسان محیط زیست انجام شده است.
به گفته او، پسماندهای دارویی و شیمیایی در زمره پسماندهای پرخطر قرار میگیرند و هرگونه جمعآوری، جابهجایی و امحای آنها باید مطابق استانداردهای فنی و الزامات زیستمحیطی صورت گیرد.
فراهانی تأکید کرد: مدیریت نادرست این نوع پسماندها میتواند پیامدهای جدی برای محیط زیست و سلامت عمومی به همراه داشته باشد؛ از همین رو نظارت بر نحوه دفع آنها از اولویتهای نهادهای مسئول است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست پردیس همچنین از تداوم پایش واحدهای تولیدی و صنعتی در حوزه مدیریت پسماند خبر داد و گفت: با هرگونه تخلف زیستمحیطی مطابق قوانین برخورد خواهد شد.
او در عین حال از همکاری شرکت مربوطه در اجرای الزامات زیستمحیطی قدردانی کرد و بر ضرورت ادامه رعایت استانداردهای مرتبط با مدیریت پسماندهای ویژه تأکید داشت.
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