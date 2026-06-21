به گزارش خبرنگار مهر، سعید فتاحی در نشست خبری امروز یکشنبه ۳۱ خرداد اظهار داشت: اتفاقاتی مانند کرونا در سراسر جهان باعث توقف یا نیمه‌تمام ماندن لیگ‌ها شد و در برخی کشورها نیز مانند فرانسه، مسابقات به صورت نیمه‌تمام تعیین تکلیف شد. در کشور ما نیز جنگ تبعات زیادی به همراه داشت و طبیعی است که در چنین شرایطی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال باید بهترین و عادلانه‌ترین تصمیم را اتخاذ کنند.

فتاحی افزود: زمانی که مسابقات به صورت نیمه‌کاره باقی می‌ماند، تصمیم‌گیری باید توسط سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه‌ها انجام شود تا عدالت رعایت شود. اکنون نیز طبق آیین‌نامه، تیم اول جدول به عنوان قهرمان لیگ معرفی و به رقابت‌های آسیایی اعزام می‌شود و در حال حاضر نیز استقلال به عنوان تیم اول معرفی شده است.

وی ادامه داد: بنابراین نمی‌توان گفت مسابقات نیمه‌تمام مانده و قهرمانی وجود ندارد؛ چرا که بیش از سه‌چهارم مسابقات انجام شده و تیم اول جدول طبق آیین‌نامه قهرمان محسوب می‌شود و نماینده ایران در آسیا خواهد بود.

معاون اجرایی سازمان فوتبال استقلال درباره نحوه تعیین نماینده جام حذفی نیز گفت: طبق روال هر سال، نماینده جام حذفی باید از میان تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها انتخاب شود. اما در طرح‌هایی که مطرح شده، بحث‌هایی مانند برگزاری مسابقات سه‌جانبه یا چندجانبه عنوان شده که از نظر ما ایرادات جدی دارد.

وی تصریح کرد: در چنین طرحی، چگونه می‌توان نماینده جام حذفی را مشخص کرد، در حالی که بسیاری از تیم‌های حاضر در جام حذفی عملاً از گردونه رقابت‌ها خارج شده‌اند؟ این موضوع از نظر کارشناسی و عدالت ورزشی قابل قبول نیست.

فتاحی افزود: از میان هشت تیم باقی‌مانده جام حذفی، تنها برخی تیم‌ها در این ساختار پیشنهادی حضور دارند و سایر تیم‌ها مانند سایپا، ملوان و دیگر تیم‌های حاضر در جام حذفی نادیده گرفته شده‌اند. این در حالی است که انتخاب نماینده باید از دل همان رقابت‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: حتی اگر قرار باشد مسابقات برگزار نشود، باید اولویت‌بندی مشخصی بر اساس جدول و ساختار جام حذفی صورت گیرد، نه اینکه ساختار جدیدی خارج از چارچوب رقابت‌ها ایجاد شود.

معاون اجرایی سازمان فوتبال استقلال با انتقاد از برخی پیشنهادها گفت: به نظر می‌رسد طرح‌هایی مانند مسابقات سه‌جانبه یا چندجانبه، از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست و منجر به بی‌عدالتی در حق تیم‌های جام حذفی خواهد شد.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، یا باید مسابقات جام حذفی طبق روال و تا مراحل پایانی ادامه پیدا کند، یا تصمیم‌گیری باید بر اساس آیین‌نامه و ساختار مشخص رقابت‌ها انجام شود. ایجاد ساختارهای جدید خارج از چارچوب، منطقی نیست.

فتاحی در پایان گفت: قهرمان لیگ مشخص است و استقلال به عنوان تیم اول جدول در موقعیت قهرمانی قرار دارد. همچنین نماینده جام حذفی نیز باید از دل همان رقابت‌ها تعیین شود و نه بر اساس طرح‌های غیرکارشناسی.