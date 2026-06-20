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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

یک مهاجم از سپاهان جدا شد

یک مهاجم از سپاهان جدا شد

با اعلام باشگاه سپاهان، مجید علیاری از جمع شاگردان محرم نویدکیا جدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید علیاری مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان که یک سال دیگر با این باشگاه قرارداد داشت از جمع شاگردان محرم نویدکیا جدا شد.

پیش از این وحدت هنانوف و محمد دانشگر دو مدافع هم از این تیم جدا شده بودند.

کد مطلب 6865854

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