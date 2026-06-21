یزد؛ قطب سفرهای مذهبی در ایام محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنیبندپی با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر گردشگری مذهبی در ایران، اظهار کرد: آیینهای محرم در استانهایی نظیر یزد، کاشان و زنجان، علاوه بر پیشینه تاریخی و معنوی، دارای ظرفیتهای مهم فرهنگی و اجتماعی هستند که باید به درستی برای گردشگران تبیین شود.
وی با اشاره به اینکه شهر یزد در ایام محرم به یکی از مقاصد مهم سفرهای مذهبی تبدیل میشود، افزود: تجمعهای گسترده مردمی در این ایام، تنها محدود به شهروندان بومی نیست؛ بلکه زائران و گردشگران مذهبی از سراسر کشور برای حضور در این آیینها راهی یزد میشوند.
معاون گردشگری کشور، گردشگری محرم را عاملی برای تقویت باورهای دینی و رونق جوامع محلی دانست و تصریح کرد: ثبت این آیینها به عنوان میراث فرهنگی ناملموس، اولویت وزارتخانه است تا ضمن صیانت از این سنتها، زمینه معرفی هویت دینی ایران در سطح ملی و بینالمللی فراهم شود.
محسنیبندپی از برنامهریزیهای جدید در این حوزه خبر داد و گفت: وزارت میراثفرهنگی با هدف معرفی تجربهمحور آیینهای مذهبی، تولید محتوا، مستندسازی و استفاده از پلتفرمهای تبلیغاتی را در دستور کار دارد تا ظرفیتهای گردشگری فرهنگی ایران را بیش از پیش به جهانیان معرفی کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای اخیر این صنعت، افزود: متأسفانه در ماههای اخیر به دلیل برخی محدودیتهای پروازی و شرایط خاص منطقهای، ورود گردشگران خارجی با کاهش مواجه شد که نوعی رکود موقت را در برخی بخشها ایجاد کرد.
معاون گردشگری کشور خاطرنشان کرد: با این وجود، گردشگری داخلی همچنان فعال است؛ هرچند شرایط اقتصادی، محدودیتهایی را برای سبد هزینه خانوار ایجاد کرده است. در این شرایط، ضرورت دارد با همکاری دولت و بخش خصوصی، مشوقهای سفر ایجاد و تقاضا تحریک شود تا شاهد رونق دوباره این صنعت باشیم.
محسنیبندپی در پایان با بیان اینکه سال جاری برای صنعت گردشگری دشوار بوده است، ابراز امیدواری کرد: با اجرای سیاستهای حمایتی و بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع رویدادهای استانی، روند بازگشت رونق به گردشگری داخلی و خارجی تدریجی اما مستمر خواهد بود.
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