به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به جایگاه راهبردی مازندران در کشور اظهار کرد: سالانه حدود ۱۷ میلیون نفر جمعیت شناور وارد استان میشوند و به همین دلیل زیرساختهای آب و فاضلاب مازندران باید با رویکردی ملی دیده شود.
وی افزود: مازندران به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور نیازمند توسعه زیرساختهای پایدار است تا توان ارائه خدمات مطلوب به جمعیت ساکن و مسافران را داشته باشد.
مدیرعامل آبفای مازندران با بیان اینکه در حال حاضر یکهزار و ۲۳۵ پروژه در استان در دست اجرا است، گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده، تعداد پروژههای این بخش تا سال ۱۴۰۶ به دو هزار و ۵۰۰ پروژه خواهد رسید.
برارزاده با اشاره به تدوین برنامههای مدیریت تنش آبی در استان اظهار کرد: مشکلات و نیازهای مناطق مختلف مازندران در قالب برنامههای مدون و کتابچه تنش آبی احصا شده تا از ظرفیت اعتبارات استانی، ملی، محرومیتزدایی و منابع ویژه تنش آبی کشور برای رفع مشکلات استفاده شود.
وی با بیان اینکه تنها ۱۸ درصد آب شرب مازندران از منابع سطحی تأمین میشود، افزود: ۸۲ درصد آب مورد نیاز استان از منابع زیرزمینی تأمین میشود که استمرار این وضعیت میتواند در آینده چالشهایی برای منابع آبی استان ایجاد کند.
مدیرعامل آبفای مازندران ادامه داد: آب سد شهید رجایی، سد میجران، سد آیتالله صالحی مازندرانی و بخشی از آب رودخانهها از جمله منابع تأمین آب سطحی استان هستند و برنامهریزی شده سهم این منابع در افق ۱۴۲۰ افزایش یابد.
وی با اشاره به گستردگی تأسیسات آبرسانی استان گفت: بیش از یکهزار و ۲۰۰ تأسیسات آبرسانی و صدها حلقه چاه در مازندران فعال است و حدود ۹۹.۸ درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش خدمات آب شرب قرار دارند.
برارزاده با بیان اینکه بخشهایی از استان از بهشهر تا رامسر با مشکلاتی نظیر وجود آهن و منگنز در منابع آب مواجه هستند، افزود: اگرچه مازندران استانی برخوردار از منابع آبی محسوب میشود اما برای حفظ منابع زیرزمینی و تأمین آب نسلهای آینده باید سرمایهگذاریهای بیشتری انجام شود.
کمبود مخازن ذخیره آب از چالش ها است
وی کمبود مخازن ذخیره آب را از دیگر چالشهای استان برشمرد و گفت: در حال حاضر مازندران با کمبود بیش از ۳۱۴ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب مواجه است و توسعه این زیرساختها از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب محسوب میشود.
مدیرعامل آبفای مازندران تصریح کرد: هماکنون ۴۴ شهر استان با تنش آبی مواجهاند و ۱۹ شهر نیز در شرایط اضطراری قرار دارند که تأمین اعتبارات ملی برای اجرای طرحهای آبرسانی در این مناطق ضروری است.
وی از بهرهمندی بیش از یکهزار و ۷۰۰ خانوار از طرحهای آبرسانی اجرا شده خبر داد و افزود: همچنین ۲۵۷ میلیارد تومان اعتبار برای خرید دیزل ژنراتورهای مورد نیاز تأسیسات آبرسانی استان جذب شده است.
برارزاده با اشاره به اجرای طرحهای محرومیتزدایی در قالب همکاری با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) گفت: در فاز دوم این طرح، قرارداد اجرای پروژههای آبرسانی در ۲۰۰ روستا منعقد شده و اصلاح و توسعه شبکههای آبرسانی، حفر و بهسازی چاهها و احداث مخازن ذخیره آب در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: تاکنون بیش از سه هزار و ۲۴۰ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، بهسازی ۲۳۷ حلقه چاه و احداث حدود ۸۶ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در قالب این طرحها انجام شده است.
مدیرعامل آبفای مازندران همچنین از جذب اعتبارات مختلف از محل مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر نهادهای ملی خبر داد و گفت: برای رفع مشکلات آبرسانی استان از هیچ ظرفیت اعتباری چشمپوشی نکردهایم.
وی با اشاره به وضعیت فاضلاب در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸ طرح فاضلاب در مازندران در دست اجرا است و حدود ۴۹۴ هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت استان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند.
برارزاده افزود: میزان پوشش فاضلاب در مازندران از حدود ۹ درصد در سالهای گذشته به بیش از ۲۳ درصد رسیده و تلاش میکنیم با اجرای طرحهای جدید به میانگین کشوری نزدیک شویم.
وی در پایان بر ضرورت تداوم حمایتهای ملی از پروژههای آب و فاضلاب مازندران تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساختهای آبی استان با توجه به جمعیت شناور و نقش ملی مازندران، نیازمند توجه ویژه دولت و تخصیص اعتبارات پایدار است.
نظر شما