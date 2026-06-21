https://mehrnews.com/x3cp69 ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴ کد مطلب 6867063 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴ آتش سوزی یک هتل آپارتمانی در خیابان شهید مدرس مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از آتش سوزی در یک هتل آپارتمان در خیابان شهید مدرس مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6867063 کپی شد مطالب مرتبط ۶ نفر از حریق منزل مسکونی در مشهد نجات یافتند آتش سوزی در هتل فردوسی مشهد مصدوم و فوتی نداشت کشف جسد در حریق اتاق نگهبانی باغی در مشهد آتش گردشگران ۲۰ هکتار از مراتع تربت جام را به نابودی کشاند حریق انبار ضایعات در مشهد؛ آتشنشانان از سرایت آتش جلوگیری کردند برچسبها آتش سوزی حریق مشهد
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