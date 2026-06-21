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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

آتش سوزی یک هتل آپارتمانی در خیابان شهید مدرس مشهد

آتش سوزی یک هتل آپارتمانی در خیابان شهید مدرس مشهد

مشهد- در این فیلم تصاویری از آتش سوزی در یک هتل آپارتمان در خیابان شهید مدرس مشهد را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6867063

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