https://mehrnews.com/x3cpkR ۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷ کد مطلب 6867636 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷ اطفای حریق گسترده گاوداری حومه مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از اطفای حریق گاوداری واقع در مهدی آباد حومه مشهد را مشاهده میکنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6867636 کپی شد مطالب مرتبط آتش گردشگران ۲۰ هکتار از مراتع تربت جام را به نابودی کشاند آتش سوزی در هتل فردوسی مشهد مصدوم و فوتی نداشت آتش سوزی یک هتل آپارتمانی در خیابان شهید مدرس مشهد ۶ نفر از حریق منزل مسکونی در مشهد نجات یافتند برچسبها آتش سوزی حریق مشهد
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