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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

اطفای حریق گسترده گاوداری حومه مشهد

اطفای حریق گسترده گاوداری حومه مشهد

مشهد- در این فیلم تصاویری از اطفای حریق گاوداری واقع در مهدی آباد حومه مشهد را مشاهده میکنید.

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کد مطلب 6867636

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