به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های خبری گزارش دادند، ابلاردو د لاسپریا نامزد راست گرای کلمبیا که از حمایت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخوردار بود با اختلاف کمی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد.

وی در کمپین های تبلیغاتی خود مدعی مبارزه با باندهای مواد مخدر و گروه های مسلح شده بود.

بعد از شمارش بیش از ۹۹ درصد از آراء، لاسپریا نزدیک به ۵۰ درصد از این آراء را از آن خود کرد. این در حالی است که ایوان سیپدا سناتور چپ گرا و رقیب وی نزدیک به ۴۹ درصد از آراء را به دست آورده بود.

این سناتور چپ گرا اعلام کرده بود که در صورت پیروزی، به سیاست های گوستاو پترو رئیس جمهور کلمبیا ادامه دهد.

لاسپریا که تابعیت آمریکایی نیز دارد هیچ پست سیاسی نداشته است. وی همچنین اعلام کرد که ترامپ پیروزی اش را تبریک گفته است.

قبل از اعلام نتایج نهایی، پترو تاکید کرده بود که به این نتایج اعتراض خواهد کرد. این در حالی است که هنوز نتایج نهایی انتخابات به صورت رسمی اعلام نشده است.