به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور از امروز چهارشنبه (۱۰ تیر) تا روز شنبه (۲۰ تیر) خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این اطلاعیه، تردد موتورسیکلتها (به استثنای موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و مسیرهای بالعکس ممنوع است.
همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع بوده و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه (۱۱ تیر) و دوشنبه (۱۵ تیر)، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه در مسیر رفت (جنوب به شمال) از ساعت ۱۰ صبح و یا در مسیر برگشت (شمال به جنوب) از ساعت ۱۱ در آزادراه تهران - شمال و محور چالوس اعمال خواهد شد.
بر اساس این گزارش، تردد تمامی وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه تا ساعت ۷ صبح روز دوشنبه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال و محور چالوس ممنوع خواهد بود. همچنین در صورت تغییر شرایط ترافیکی، امکان تغییر در ساعت یا نحوه اجرای محدودیتها وجود دارد.
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد تردد از جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در روزهای اعمال محدودیت، خودروهای عازم چالوس از ساعت اعلامشده اجازه عبور از میدان امیرکبیر به سمت این محور را نخواهند داشت.
در محور هراز نیز تردد تریلرها همچنان ممنوع است و عبور کامیون و کامیونتها (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه ممنوع خواهد بود.
همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در محور هراز طی روزهای ۱۰ تا ۱۵ تیرماه در مسیر رفت یا برگشت، حدفاصل پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا میشود.
بر پایه این اطلاعیه، در محور تهران - فیروزکوه - قائمشهر و بالعکس نیز در صورت افزایش ترافیک، تردد انواع تریلر (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای جمعه و دوشنبه ممنوع خواهد بود.
همچنین از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه، محدودیت یکطرفه از انتهای محور در محدوده پل حاجیآباد یا ابتدای پیچ آریانا به سمت خروجی فشم اعمال میشود.
در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس نیز در صورت افزایش حجم ترافیک، تردد انواع تریلر و کامیون (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز پنجشنبه و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای دوشنبه و جمعه ممنوع است.
مرکز مدیریت راههای کشور همچنین از اعمال محدودیت تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۴ روز دوشنبه تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه در تمامی محورهای منتهی به استان قم خبر داد.
بر این اساس، رانندگان وسایل نقلیه سنگین که از استانهای جنوبی و غربی به سمت تهران در حرکت هستند، میتوانند از مسیر آزادراه سلفچگان - ساوه - تهران استفاده کنند و رانندگان محور قم - کاشان نیز برای عزیمت به تهران از آزادراه قم - گرمسار تردد کنند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است، تردد خودروهای حامل سوخت (بنزین) از روز پنجشنبه ۱۱ تیر تا پایان روز جمعه در آزادراه قم - تهران ممنوع بوده و مسیرهای جایگزین شامل محور قدیم قم - تهران، آزادراه قم - گرمسار و آزادراه سلفچگان - ساوه - تهران تعیین شده است.
همچنین تردد خودروهای سواری شخصی که از استانهای جنوبی و غربی کشور از جمله استان مرکزی و لرستان به مقصد تهران در حرکت هستند، از ساعت ۱۴ روز دوشنبه تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه در محورهای منتهی به استان قم ممنوع بوده و این خودروها باید از آزادراه سلفچگان - ساوه - تهران استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، تردد تمامی وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ روز چهارشنبه تا ساعت ۲۰ روز جمعه در تمامی بزرگراهها و آزادراههای منتهی به مشهد مقدس شامل محورهای سبزوار - مشهد، گناباد - مشهد، قوچان - مشهد و فریمان - مشهد و مسیرهای بالعکس ممنوع خواهد بود.
همچنین از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه (۱۸ تیر)، تردد تمامی وسایل نقلیه از جاده قدیم ملکآباد - مشهد از سمت ملکآباد به مشهد ممنوع شده و مسیر خروجی بهصورت یکطرفه از مشهد به سمت ملکآباد برقرار خواهد بود.
مرکز مدیریت راههای کشور همچنین اعلام کرد تردد تمامی موتورسیکلتها (به استثنای موتورسیکلتهای نظامی و امدادی) در معابر بزرگراهی و آزادراهی استان خراسان رضوی ممنوع است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است، خودروهایی که از استانهای قزوین، البرز، آزادراه ساوه - تهران و آزادراه قم - تهران قصد عزیمت به شرق کشور را دارند، میتوانند بدون ورود به استان تهران از طریق آزادراه غدیر به مقصد خود تردد کنند.
همچنین تردد ناوگان حملونقل عمومی مسافری (اتوبوس) از روز پنجشنبه (۱۱ تیر) تا روز جمعه (۱۹ تیر) در آزادراه غدیر امکانپذیر خواهد بود.
مرکز مدیریت راههای کشور تأکید کرده است اجرای تمامی محدودیتهای یادشده منوط به افزایش حجم تردد و شرایط ترافیکی محورها بوده و در صورت لزوم، ساعت یا نحوه اجرای آنها با تصمیم پلیس راه تغییر خواهد کرد.
نظر شما