به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی در نشست ستاد اقامه نماز پاکدشت اعلام کرده است که ایجاد و تجهیز نمازخانههای استاندارد در ادارات، مراکز آموزشی و فضاهای عمومی این شهرستان در دستور کار قرار دارد و دستگاههایی که از این امکانات برخوردار نیستند، باید برای رفع کمبودهای موجود اقدام کنند.
فرماندار پاکدشت، با تأکید بر ضرورت برگزاری نماز جماعت در دستگاههای اجرایی، گفت مدیران باید ضمن فراهم کردن شرایط مناسب برای اقامه نماز، حقوق و زمان مراجعه شهروندان را نیز مدنظر قرار دهند.
به گفته او، از ابتدای سال جاری برنامههایی برای بهبود وضعیت نمازخانهها در ادارات، دانشگاهها و مراکز علمی اجرا شده و ستاد اقامه نماز بهصورت مستمر روند اجرای این طرحها را پیگیری میکند.
او افزود: در مواردی که دستگاهی فاقد فضای مناسب برای نماز باشد، درباره تجهیز یا احداث نمازخانه تصمیمگیری خواهد شد.
فرماندار پاکدشت همچنین به موقعیت این شهرستان در مسیر جاده امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: با توجه به تردد زائران، مسافران و همچنین رفتوآمد روزانه کارگران به شهرکهای صنعتی، توسعه و بهسازی نمازخانهها و خدمات رفاهی در محورهای پرتردد شهرستان در اولویت قرار گرفته است.
او افزود: بخشی از این اقدامات تاکنون اجرا شده و وضعیت نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی مسیرهای بینشهری و مراکز گردشگری نیز از سوی دستگاههای مسئول بهطور مستمر رصد میشود.
قمی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش نظام آموزشی در ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد و گفت: برنامهریزیهایی برای گسترش آموزش و فرهنگسازی در میان دانشآموزان انجام شده است.
به گفته او، استفاده از شیوههای نوین آموزشی، فضای مجازی و برنامههای متناسب با نیاز نسل جدید از جمله محورهای این طرحها خواهد بود.
فرماندار پاکدشت همچنین خواستار مشارکت بیشتر شهرداریها، بخشداریها، آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان در اجرای مصوبات ستاد اقامه نماز شد و گفت: هماهنگی میان دستگاههای مختلف میتواند به گسترش فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در این حوزه کمک کند.
این اظهارات در نشست ستاد اقامه نماز پاکدشت با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان تهران و جمعی از مدیران شهرستانی مطرح شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی وضعیت زیرساختهای مرتبط با اقامه نماز و برنامههای فرهنگی پیشبینیشده در این زمینه بود.
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