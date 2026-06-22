دستگیری متهم متواری با محکومیت ۵۰ میلیارد ریالی در مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی مهدیشهر، بیان کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر حضور یکی از متهمان تحت تعقیب در محدوده شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام تحقیقات میدانی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی کنند و در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با بیان اینکه این متهم به دلیل بدهی ۵۰ میلیارد ریالی تحت تعقیب دستگاه قضایی بود، تصریح کرد: پس از دستگیری، متهم برای طی مراحل قانونی و اجرای حکم به مرجع قضایی معرفی شد.

حسینی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان و متهمان متواری خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و مأموران انتظامی به صورت شبانه‌روزی و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، در راستای اجرای احکام قضایی و مقابله با قانون‌گریزی تلاش می‌کنند.

وی افزود: از شهروندان خواست داریم در صورت اطلاع از فعالیت یا مخفیگاه افراد تحت تعقیب، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.