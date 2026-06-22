به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان عالمی‌آرانی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران طی یادداشتی در روز ملی اصناف به نقش مهم اصناف در تامین نیازمندی‌های بازار اشاره کرد و نوشت، «یکم تیرماه روز ملی اصناف، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه، همت بلند و نقش‌آفرینی مؤثر اصناف شریف کشور به ویژه اصناف کشاورزی ایران در پویایی و حیات اقتصاد ملی است.

اصناف یا همان صاحبان کسب‌وکارهای تولیدی، توزیعی و خدماتی به‌عنوان ستون‌های اصلی تولید، توزیع و تأمین نیازهای مردم، همواره در مسیر خدمت‌رسانی، مسئولیت‌پذیری و همراهی با جامعه گام برداشته‌ و در این میان، اصناف میلیونی کشاورزی کشور نیز با نقشی تعیین‌کننده در تأمین پایدار امنیت غذایی، سهم مهم و بی‌بدیلی در این عرصه داشته و دارند.

فعالان مختلف بخش کشاورزی، در گذر از پیچ‌های سخت اقتصادی، با تکیه بر خودباوری و روحیه جهادی، نقشی حیاتی در تاب‌آوری ملی کشور ایفا کرده‌اند. این بازوان توانمند اقتصادی با وجود چالش‌های پیش‌رو، همواره دوشادوش دیگر اقشار مردم، برای کاهش دغدغه‌های معیشتی و تثبیت زنجیره تأمین محصولات استراتژیک تلاش کرده و ثابت کرده‌اند که در سخت‌ترین شرایط نیز خدمت به ملت و صیانت از سرمایه‌های ملی، اولویت اصلی آنان است.

در این میان، اتاق اصناف کشاورزی ایران به عنوان تنها ساختار رسمی و فراگیر کشاورزان، مسئول دفاع از حقوق و منافع صنفی کشاورزان و نماینده قانونی آنها در مراجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، از نقش بسیار مهمی در ارتقای سطح رفاهی و تداوم فعالیت کشاورزان عزیز برخوردار است.

ما بر این باوریم که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه بخش کشاورزی و توسعه و تقویت جایگاه اتاق اصناف کشاورزی در مراکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، قادر خواهیم بود که ضمن حفاظت از منابع پایه تولید غذا در کشور، جایگاه واقعی اصناف کشاورزی را به عنوان پیشرانان توسعه اقتصادی و امنیت غذایی ارتقا بخشیم.

این مسیر، نیازمند همدلی، هم‌افزایی و تلاشی مضاعف است که به لطف خداوند متعال و همت والای شما کشاورزان خدوم کشور محقق خواهد شد.

ضمن گرامیداشت این روز فرخنده، از تلاش‌های ارزشمند همه فعالان صنفی کشور تشکر نموده و امیدواریم با حمایت‌های مستمر دولت و وزارت جهاد کشاورزی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این بخش اثرگذار در اقتصاد کشور باشیم».