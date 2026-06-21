به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ از دو برنامه ملی در حوزه امنیت غذایی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل این وزارتخانه رونمایی شد.
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران درباره هدف این دو برنامه ملی گفت: از تفاهمنامهای که بین وزارت جهاد کشاورزی و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری شکل گرفته بنا است که بر اساس این تفاهمنامه شرکتهای دانشبنیان بیشتر وارد فعالیتهای کشاورزی شده و منابع مورد نیاز هم از طرف صندوق تامین شود.
وی افزود: در مرحله اول در حدود ۵ هزار میلیارد تومان (همت) منابع در نظر گرفته شده که شرکتهای دانشبنیان در دو حوزه تولید بذور هیبرید و تولید واکسنهای طیور بیشتر وارد عرصه عملی شوند و مسائل و مشکلات را از کشور حل کنند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال گذشته ما حدود ۳۹ رقم بذور هیبرید را رونمایی کردیم. در ادامه این مسیر انشالله با کمک شرکتهای دانشبنیان و هم مجموعه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در وزارت جهاد کشاورزی و نیز با همکاری دانشگاهها، جهاد دانشگاهی و همه شرکتهای دانشبنیان با جدیت این طرحها دنبال میشود که بتوانیم به آن هدف مورد انتظار دست پیدا کنیم.
نوریقزلجه تاکید کرد: سیاست اصولی ما در وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولیدکننده است. ما از هرگونه سرکوب قیمتی جلوگیری میکنیم تا فعالیتهای کشاورزی برای کشاورزان کشور اقتصادی شود و بتوانند نسبت به هزینهای که برای تامین مواد اولیه میکنند و عملیات کشاورزی در فروش هزینهها را جبران کنند.
این مقام عالی وزارت درباره هدفگذاری این دو طرح و اینکه قرار است در چند سال آینده ایران در چه نقطهای در این بخشهای کشاورزی بایستد، اظهار کرد: حدود ۵ همت در این تفاهمنامه برای تولید حدود ۹ واکسن طیور و ۱۲ بذر هیبرید سرمایهگذاری شده است. این ۱۲ بذر هیبرید در حوزه سبزی و صیفیجات مانند خیار، گوجه، فلفل دلمه، کلم و... است. واکسنهای طیور هم مثل برونشیت و نیوکاسل و البته واکسن سویههای جدید جز هدفگذاریهای وزارت جهاد کشاورزی است که این اهداف از ۳ سال پیش شروع شده است.
افزایش قیمت نان صحت دارد؟
وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه آیا شایعه افزایش قیمت نان صحت دارد، گفت: لازم است در این خصوص یک نکته را یادآوری کنم. در منابع دولت و بودجه یارانه گاهی برای بعضی از اقلام به عنوان مثال نان منظور شده است. امسال حدود ۵۰۰ همت در قانون بودجه برای یارانه نان اعتبار دیده شده که همان پولی است که برای گندم پرداخت میشود.
وی ادامه داد: ما گندم را به قیمت ۴۸۵۰۰ تومان از کشاورزان میخریم و قیمت حدود ۱۰۰۰ تومان در اختیار نانوایان سنتی قرار میدهیم تا نان یارانهدار وارد سفره مردم شود.
وی افزود: تحولات اقتصادی دی ماه گذشته و اصلاح نحوه پرداخت این یارانه که از طریق ارز ترجیحی به تولیدکنندگان داده میشد در قالب کالابرگ در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کالابرگ دقیقترین شکلی است که میتواند این یارانه را به دست مردم برساند، اظهار کرد: پیش از این هر چند فرایند تحت نظارت و کنترل بود باز هم بخشی از منابع به هدر میرفت و دچار انحراف میشد. بنابراین، ما در دولت معتقدیم، نزدیکترین راه برای اینکه این یارانه تا ریال آخر به دست مردم برسد در انتها و در حساب مردم واریز شود.
نوریقزلجه اضافه کرد: به همین دلیل موضوع در دست بررسی است هنوز به قطعیت نرسیده ولی بعد از کارهای کارشناسی و در صورت تایید قرار گرفت روی روشها بحث خواهد شد.
تامین انرژی بخش کشاورزی در حال پیگیری است
وزیر جهاد کشاورزی درباره تامین انرژی حوزه کشاورزی در این نشست عنوان کرد: اولاً برای برق خورشیدی هر جایی در کشور هر کس بخواهد سرمایهگذاری کند ما در مدت یک ماه زمین در اختیارشان قرار میدهیم که پنلهای خورشیدی مستقر کنند.
وی یادآور شد: برای واحدهای کشاورزی هم توصیه کردیم که از پنلهای خورشیدی حداکثر استفاده را کنند؛ در عین حال درخواست ما همیشه از تامینکنندگان انرژی از وزارت نفت و نیرو این بوده که انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی باید تامین شود زیرا فعالیتی است که قطع یک ساعته آن، میتواند معضل ایجاد کند و موجب از بین رفتن کل محصول شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: این حساسیت هم برای همکاران ما در دولت و دستگاههای مربوطه روشن است و بناست انشالله همکاری برای تامین انرژی لازم انجام شود.
تامین نقدینگی تولیدکنندگان دام و طیور به کجا رسید؟
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه این نشست درباره تامین نقدینگی تولیدکنندگان دام و طیور هم گفت: در مورد تامین مالی با توجه به اصلاحاتی که در دی ماه سال گذشته انجام گرفت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در دست انجام است.
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