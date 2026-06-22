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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

تفکیک فازهای طرح تفصیلی خاوران ۲ تبریز انجام شده است

تفکیک فازهای طرح تفصیلی خاوران ۲ تبریز انجام شده است

تبریز- سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی گفت: جزئیات طرح تفصیلی تبریز ابلاغ شده و فازهای آن به‌صورت مشخص تفکیک شده است و هر قطعه زمین با الحاق به اسناد مشخص می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف‌الله مطلّبی، در نشست با اصحاب رسانه که ظهر دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵ برگزار شد، درباره وضعیت طرح تفصیلی و اراضی مربوط به خاوران دو در تبریز اظهار کرد: جزئیات طرح تفصیلی ابلاغ شده و تمامی فازها به‌صورت مشخص تفکیک شده‌اند.

وی افزود: بر اساس این طرح، محدوده‌ها و قطعات به‌طور دقیق مشخص شده و سهم هر فرد نیز تعیین و در ذیل اسناد مربوطه الحاق می‌شود.

مطلّبی با اشاره به محدوده‌های خارج از حریم شهری گفت: در بخش‌هایی که خارج از محدوده قانونی شهرداری قرار دارند، امکان انجام برخی اقدامات از جمله خرید و فروش به‌صورت قانونی وجود ندارد.

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: شهرداری بر اساس تفکیک اسناد و ضوابط موجود اقدام خواهد کرد و هرگونه اقدام در این زمینه باید مطابق مقررات انجام شود.

وی همچنین به موضوع برخی اراضی تملک‌شده توسط شهرداری اشاره کرد و گفت: این اراضی در گذشته برای توسعه و آینده شهر تبریز توسط شهرداری تملک شده بودند، اما در حال حاضر برخی افراد با استناد به اطلاعات و آمار منتشر شده درباره وضعیت آنها پرسش‌هایی مطرح می‌کنند.

مطلّبی تأکید کرد: از نظر قانونی در برخی از این اراضی امکان خرید و فروش وجود ندارد و هرگونه نقل و انتقال باید بر اساس قوانین و ضوابط شهری انجام شود.

کد مطلب 6867814

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