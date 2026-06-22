تفکیک فازهای طرح تفصیلی خاوران ۲ تبریز انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیف‌الله مطلّبی، در نشست با اصحاب رسانه که ظهر دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵ برگزار شد، درباره وضعیت طرح تفصیلی و اراضی مربوط به خاوران دو در تبریز اظهار کرد: جزئیات طرح تفصیلی ابلاغ شده و تمامی فازها به‌صورت مشخص تفکیک شده‌اند.

وی افزود: بر اساس این طرح، محدوده‌ها و قطعات به‌طور دقیق مشخص شده و سهم هر فرد نیز تعیین و در ذیل اسناد مربوطه الحاق می‌شود.

مطلّبی با اشاره به محدوده‌های خارج از حریم شهری گفت: در بخش‌هایی که خارج از محدوده قانونی شهرداری قرار دارند، امکان انجام برخی اقدامات از جمله خرید و فروش به‌صورت قانونی وجود ندارد.

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: شهرداری بر اساس تفکیک اسناد و ضوابط موجود اقدام خواهد کرد و هرگونه اقدام در این زمینه باید مطابق مقررات انجام شود.

وی همچنین به موضوع برخی اراضی تملک‌شده توسط شهرداری اشاره کرد و گفت: این اراضی در گذشته برای توسعه و آینده شهر تبریز توسط شهرداری تملک شده بودند، اما در حال حاضر برخی افراد با استناد به اطلاعات و آمار منتشر شده درباره وضعیت آنها پرسش‌هایی مطرح می‌کنند.

مطلّبی تأکید کرد: از نظر قانونی در برخی از این اراضی امکان خرید و فروش وجود ندارد و هرگونه نقل و انتقال باید بر اساس قوانین و ضوابط شهری انجام شود.