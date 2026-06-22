اتابک: مدیریت مصرف در شرایط فعلی به اندازه افزایش تولید اهمیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی اصناف، با اشاره به تجربه جنگ اخیر، گفت: امسال روز ملی اصناف را در فضایی متفاوت گرامی می‌داریم و درس‌های جنگ سوم تحمیلی پیش روی ما قرار دارد. این جنگ ساختار زنجیره تأمین کشور را در معرض آزمونی جدی قرار داد و با وجود همه فراز و نشیب‌ها، از این آزمون سربلند بیرون آمدیم. با این حال باید هرچه سریع‌تر نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنیم.



وی افزود: زنجیره تأمین زمانی کارآمد است که تولید، توزیع و مصرف در هماهنگی عملی با یکدیگر حرکت کنند. هر اختلالی در یکی از این حلقه‌ها به بازار منتقل می‌شود. اصناف در نقطه اتصال این زنجیره با تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار دارند و همین موقعیت، نقش آنها را برجسته و با اهمیت می‌کند.



وزیر صمت ادامه داد: در روزهای جنگ، این نقش آشکارتر شد و جریان عرضه در همه نقاط کشور تداوم خوبی داشت. این وضعیت حاصل پیوند عملی شبکه اصناف با نیازهای واقعی مردم بود.



وی گفت: در کنار اصناف، رفتار مردم نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. در اکثر کالاها رفتار هیجانی شکل نگرفت و تقاضای غیرواقعی به سطح بحران نرسید. این مسئله به کنترل بازار کمک کرد و فشار بر زنجیره تأمین را کاهش داد.



اتابک افزود: در همین نقطه، نقش دولت نیز قابل توجه است. مدیریت بازار در شرایط بحران بدون تنظیم سیاست، نظارت مستمر و هماهنگی نهادی امکان‌پذیر نیست. آنچه در عمل رخ داد، حاصل هماهنگی سه عنصر اصلی یعنی دولت، اصناف و مردم بود.



وی تصریح کرد: جایگاه اصناف در این ساختار باید دقیق دیده شود. اصناف تنها نقطه فروش نیستند، بلکه بخش مهمی از زیرساخت اقتصادی کشور به شمار می‌روند. این گزاره یک تعریف نمادین نیست، بلکه نتیجه مستقیم تجربه جنگ اخیر است.



وزیر صمت اظهار کرد: این تجربه بار دیگر نشان داد ظرفیت اصناف فقط به توزیع کالا محدود نمی‌شود. این شبکه در شکل‌دهی به رفتار مصرف‌کننده نیز اثرگذار است. اصناف در تماس روزانه با مردم قرار دارند و این ارتباط، امکان اثرگذاری بر الگوی مصرف را فراهم می‌کند. در شرایطی که برخی کالاها به دلیل فشار بر تولید یا محدودیت‌های تأمین با دشواری روبه‌رو می‌شوند، مدیریت مصرف اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.



وی افزود: در این شرایط، هدایت مصرف به سمت استفاده بهینه از کالاها می‌تواند فشار بر منابع تولیدی و ارزی کشور را کاهش دهد. این نقش در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما در شرایط جدید اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.



اتابک با اشاره به درس‌های جنگ اخیر گفت: یکی از مهم‌ترین این درس‌ها آن است که تاب‌آوری اقتصادی فقط به ظرفیت تولید وابسته نیست، بلکه شبکه توزیع، مدیریت تقاضا، اعتماد عمومی و مشارکت مردم نیز بخشی از عناصر تاب‌آوری ملی هستند.



وی ادامه داد: در این میان، تجربه اصناف کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. شبکه‌ای با میلیون‌ها فعال اقتصادی که در همه شهرها و روستاهای کشور حضور دارند و هر روز با مردم در ارتباط هستند. این ظرفیت بزرگ در شرایط عادی کمتر دیده می‌شود، اما در شرایط سخت ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد.



وزیر صمت تأکید کرد: امروز مدیریت مصرف در برخی حوزه‌ها به اندازه افزایش تولید اهمیت دارد. در شرایطی که کشور برای حفظ پایداری زنجیره تأمین و صیانت از منابع خود تلاش می‌کند، اصلاح الگوی مصرف نیز یک ضرورت اقتصادی است.



وی افزود: اصناف به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با مردم، ظرفیت کم‌نظیری برای فرهنگ‌سازی دارند. همان‌گونه که رفتارهای نادرست می‌تواند به شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی منجر شود، رفتارهای مسئولانه نیز می‌تواند مصرف را به سمت نیازهای واقعی جامعه هدایت کند. این ظرفیت یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش روی اصناف در سال‌های آینده است.



اتابک گفت: رئیس‌جمهور محترم در ماه‌های اخیر بارها بر استفاده بیشتر از ظرفیت تشکل‌ها، صنوف و شبکه‌های مردمی در اداره اقتصاد کشور تأکید کرده‌اند و تجربه جنگ اخیر نیز اهمیت این نگاه را آشکارتر کرد.



وی افزود: در مدیریت بازار و شرایط بحرانی نیز همین رویکرد دنبال شده است. کنترل زنجیره تأمین، جلوگیری از اختلال در توزیع و مدیریت تقاضا بدون همکاری شبکه اصناف قابل تحقق نیست.



وزیر صمت اظهار کرد: طبیعی است که افزایش نقش‌آفرینی، مسئولیت بیشتری نیز به همراه داشته باشد. هر اندازه فرصت‌های بیشتری در اختیار شبکه اصناف قرار گیرد، انتظار دولت و مردم نیز افزایش خواهد یافت.



وی گفت: انتظار ما کمک به تأمین پایدار نیازهای واقعی مردم و جلوگیری از شکل‌گیری تقاضای کاذب است و اینکه اصناف همان مسئولیت‌پذیری که در روزهای سخت نشان دادند، در مسیر توسعه اقتصادی کشور نیز به نمایش بگذارند.

اتابک افزود: در طرح کالابرگ الکترونیکی نیز شاهد نمونه موفقی از این همکاری بودیم. اصناف کشور با حضور فعال خود، دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تسهیل کردند و نشان دادند که می‌توانند در اجرای سیاست‌های ملی نقش مؤثری ایفا کنند.



وی ادامه داد: جنگ اخیر برای اصناف کشور یک اعتبار ارزشمند ایجاد کرد؛ اعتباری که در میدان عمل به دست آمد. امروز بزرگ‌ترین سرمایه اصناف، اعتماد مردم و اعتماد دولت است که فرصت‌های تازه‌ای را پیش روی این شبکه قرار داده است.



وزیر صمت تصریح کرد: موفقیت این مسیر بیش از هر چیز به عملکرد خود اصناف بستگی دارد. هر اندازه این مسئولیت‌ها با کارآمدی، شفافیت و انسجام بیشتری انجام شود، زمینه نقش‌آفرینی گسترده‌تر اصناف در اقتصاد ملی نیز فراهم خواهد شد.



وی گفت: اصناف در خط مقدم حفظ آرامش بازار نقش بسیار مهمی بر عهده دارند و اطمینان دارم همان روحیه مسئولیت‌پذیری که در روزهای سخت به کمک کشور آمد، در مسیر پیشرفت، آبادانی و اقتدار اقتصادی ایران نیز منشأ آثار ارزشمند خواهد بود.