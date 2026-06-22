به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزشوپرورش،صبح امروز، دوشنبه یکم تیرماه در نشست صمیمی با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از همرهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیتهای آموزشوپرورش در شرایط جنگی، اظهار کرد: آموزشوپرورش در تمام طول این دوران، حتی در ایام تعطیل، لحظهای کار خود را رها نکرد و سیاستگذاری، مدیریت و عملیات اجرایی را بدون وقفه دنبال کرد.
استمرار آموزش؛ نخستین راهبرد آموزشوپرورش در دوران جنگ
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه نخستین راهبرد این وزارتخانه حفظ استمرار جریان آموزش بود، گفت: از اولین ساعتی که حملات آغاز شد، دستور تخلیه مدارس را صادر کردیم و موضوع امنیت دانشآموزان را در اولویت قرار دادیم.
کاظمی با اشاره به حادثه تلخ مدرسه میناب، اظهار کرد: در این مدرسه ۲۴۰ دانشآموز تخلیه شده بودند، اما تعدادی از دانشآموزان در حیاط و نمازخانه مدرسه منتظر سرویس بودند که متأسفانه این حادثه ناگوار رخ داد.
وی ادامه داد: پس از یک هفته تعطیلی دولت به دلیل شرایط خاص، آموزش مجازی آغاز شد و برای جبران آن یک هفته، پایان سال تحصیلی را یک هفته عقب انداختیم.
برگزاری امتحانات سمپاد و نمونه دولتی ۵۱۶ هزار دانشآموز با برنامهریزی کامل
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به برگزاری آزمون های سمپاد و نمونه دولتی، گفت: با حضور ۵۱۶ هزار دانشآموز، کار بسیار بزرگی انجام شد.
وی با اشاره به موضوع تأثیر معدل در امتحانات نهایی، افزود: این موضوع یکی از مسائل مهمی بود که مجلس نیز پیگیر آن بود. با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای شورا، این مسئله به نتیجه رسید و آرامشی در فضای عمومی جامعه ایجاد شد.
کاظمی گفت: ما همیشه برای امتحانات نهایی حدود ۱۵ روز فرصت مطالعاتی در نظر میگرفتیم، اما امسال یک ماه فرصت مطالعاتی برای دانشآموزان ایجاد کردیم و برنامه امتحانات نیز از قبل اعلام شد.
وی ادامه داد: همه ملاحظات لازم را در برنامهریزی امتحانات دیدیم؛ از مناسبتهای مهم گرفته تا شرایط اجتماعی و زمان آغاز سال تحصیلی جدید، تا امتحانات نهایی حتماً پیش از شروع سال تحصیلی به پایان برسد.
مدارس؛ کانون فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در دوران جنگ
کاظمی با اشاره به راهبرد دوم آموزشوپرورش در دوران جنگ، گفت: حمایت و پشتیبانی از میدان و خیابان را در دستور کار قرار دادیم و حوزه پرورشی را در مرکز این موضوع قرار دادیم.
وی افزود: اعلام کردیم هر کلاس درس باید به یک کانون فرهنگی و تربیتی تبدیل شود و تمام معلمان و مربیان برای این مأموریت بسیج شدند.
وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: به صورت خودجوش، هر شب مدارس مختلف در تجمعات حضور پیدا کردند و حدود ۷ هزار موکب در این حوزه فعال شد.
بهترین شرایط آموزشوپرورش در ۴۶ سال گذشته
کاظمی با اشاره به وضعیت مالی آموزشوپرورش، گفت: در بدترین شرایط کشور و سختترین شرایط مالی دولت، آموزشوپرورش بهترین وضعیت خود را در طول ۴۶ سال گذشته داشته است.
وی افزود: در سه ماه گذشته حدود ۴۴ هزار نفر بازنشسته شدند و حدود ۲۰ همت پرداخت انجام دادیم. تمام مطالبات جاری سال را نیز به پایان رساندیم، بدون اینکه حتی یک ریال بدهی جدید به همکاران ایجاد شود.
وزیر آموزشوپرورش اظهار کرد: تنها بدهی باقیمانده آموزشوپرورش، مطالبات بازنشستگان سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در حوزه رتبهبندی است که یک معضل جدی بود.
بازتاب اقتدار ملی در کتابهای درسی و برنامههای تربیتی
وزیر آموزشوپرورش از تشکیل کارگروه ویژه برای انعکاس تحولات اخیر در نظام آموزشی خبر داد و گفت: کارگروهی با مسئولیت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تشکیل دادهایم تا اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، ایثار و شهادت و نقش مردم در میدانهای مختلف را در کتابهای درسی، فعالیتهای کانون پرورش فکری، برنامههای پرورشی، ورزشی و حتی ساخت مدارس به تصویر بکشیم.
وی افزود: هدف این است که این موضوعات در سال آینده به بهترین شکل ممکن در فضای آموزشی و تربیتی کشور منعکس شود.
وی با تاکید بر اینکه کارهای بزرگی در آموزش و پرورش انجام شده و با قدردانی از معلمان و فرهنگیان، گفت: گاهی ممکن است در حق معلمان و زحمات آنان اجحاف شود، اما حقیقت این است که فرهنگیان در این شرایط سخت میدانداری کردند و نقش بزرگی ایفا کردند.
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