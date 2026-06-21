https://mehrnews.com/x3cpbf ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۰ کد مطلب 6867263 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۰ صد و سیزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- صد و سیزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب هفتم محرم الحرام برگزار شد. دریافت 14 MB کد مطلب 6867263 کپی شد مطالب مرتبط حضور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه صد و دوازدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه همزمان با شب ششم محرم عزاداری مردم کرمانشاه در شب پنجم ماه محرم الحرام گرامیداشت یاد و نام شهدای وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن در اجتماع شبانه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر کرمانشاه
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