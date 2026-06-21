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۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۰

صد و سیزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

صد و سیزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه- صد و سیزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب هفتم محرم الحرام برگزار شد.

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کد مطلب 6867263

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