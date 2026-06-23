به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در نخستین نشست شورای روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اهمیت تسهیلگری در عرصه فعالیتهای مرتبط با روستا و عشایر تاکید و پیشنهاد کرد که یک بسته کار مشترک میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم و وزارت فرهنگ در راستای تحقق و شکلگیری فعالیتهای مرتبط با این عرصه و پیشبرد اهداف شکل بگیرد.
وی از بی توجهی به شاخصهایی که در توسعه انسانی و سرزمینی اهمیت دارند در طول ۴۷ سال گذشته انتقاد کرد و افزود: باید فارغ از جنبه کالبدی روی ظرفیت و داشتههای روستاییان و عشایر سرمایهگذاری داشته باشیم و از این مسیر به آنها کمک کنیم.
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم با بیان این که تهیه اطلس ملی رصد محرومیتزدایی در کشور در دست اقدام است، ادامه داد: ذیل تهیه این اطلس به شاخصهای قابل توجهی رسیدیم از جمله این که تنها در حوزه سرمایهگذاری مشارکت دارای ۱۵شاخص هستیم؛ در حوزه آموزش و پرورش دارای ۱۲ شاخص، در حوزه هویت میراث فرهنگی دارای ۱۰ شاخص و بسیاری موارد دیگر که قابل تامل است؛ توجه به این شاخصها منجر به شناسایی ظرفیت های پنهان مناطق روستایی خواهد شد و از سوی دیگر منجر به این امر میشود که بتوانیم روستاها را توانمند کنیم.
وی اظهار کرد: در نظام برنامهریزی باید به روستاها نقش بدهیم تا در تغییرات و تحولات کشور حضور داشته باشند؛ ما آمدهایم که تسهیلگر باشیم و سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگی بیندستگاهی داشته باشیم.
توجه جدی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به موضوع «جاماندگان از تحصیل»
وی در ادامه یادآور شد: یک میلیون و هشتاد و چهار هزار نفر جامانده از تحصیل داریم که به هر دلیل حق آموزش از آنها سلب شده است و باید تلاش کنیم که این مساله کاملا حل شود.
وی تصریح کرد: همچنین در شرایط کنونی نیازمند نشاط و تاب آوری در بین مردم سرزمینمان هستیم که انتظار من از شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ این است که در این جشنواره مشارکت داشته باشند.
در این نشست از پوستر جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» رونمایی شد.
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