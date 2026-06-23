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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

در نظام برنامه‌ریزی باید به روستاها نقش دهیم

در نظام برنامه‌ریزی باید به روستاها نقش دهیم

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی ومناطق محروم کشور در نخستین نشست شورای روستا وعشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اهمیت تسهیل‌گری در عرصه فعالیت‌های مرتبط با روستا و عشایر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در نخستین نشست شورای روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اهمیت تسهیل‌گری در عرصه فعالیت‌های مرتبط با روستا و عشایر تاکید و پیشنهاد کرد که یک بسته کار مشترک میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم و وزارت فرهنگ در راستای تحقق و شکل‌گیری فعالیت‌های مرتبط با این عرصه و پیشبرد اهداف شکل بگیرد.

وی از بی توجهی به شاخص‌هایی که در توسعه انسانی و سرزمینی اهمیت دارند در طول ۴۷ سال گذشته انتقاد کرد و افزود: باید فارغ از جنبه کالبدی روی ظرفیت و داشته‌های روستاییان و عشایر سرمایه‌گذاری داشته باشیم و از این مسیر به آنها کمک کنیم.

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم با بیان این که تهیه اطلس ملی رصد محرومیت‌زدایی در کشور در دست اقدام است، ادامه داد: ذیل تهیه این اطلس به شاخص‌های قابل توجهی رسیدیم از جمله این که تنها در حوزه سرمایه‌گذاری مشارکت دارای ۱۵شاخص هستیم؛ در حوزه آموزش و پرورش دارای ۱۲ شاخص، در حوزه هویت میراث فرهنگی دارای ۱۰ شاخص و بسیاری موارد دیگر که قابل تامل است؛ توجه به این شاخص‌ها منجر به شناسایی ظرفیت های پنهان مناطق روستایی خواهد شد و از سوی دیگر منجر به این امر می‌شود که بتوانیم روستاها را توانمند کنیم.

وی اظهار کرد: در نظام برنامه‌ریزی باید به روستاها نقش بدهیم تا در تغییرات و تحولات کشور حضور داشته باشند؛ ما آمده‌ایم که تسهیل‌گر باشیم و سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی بین‌دستگاهی داشته باشیم.

توجه جدی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به موضوع «جاماندگان از تحصیل»

وی در ادامه یادآور شد: یک میلیون و هشتاد و چهار هزار نفر جامانده از تحصیل داریم که به هر دلیل حق آموزش از آنها سلب شده است و باید تلاش کنیم که این مساله کاملا حل شود.

وی تصریح کرد: همچنین در شرایط کنونی نیازمند نشاط و تاب آوری در بین مردم سرزمینمان هستیم که انتظار من از شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ این است که در این جشنواره مشارکت داشته باشند.

در این نشست از پوستر جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» رونمایی شد.

کد مطلب 6868522

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