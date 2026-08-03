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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

مکان‌محور شدن اطلاعات عشایر در ۱۵ استان اجرایی شد

مکان‌محور شدن اطلاعات عشایر در ۱۵ استان اجرایی شد

رئیس سازمان امور عشایر ایران از مکان‌محور شدن اطلاعات و تحول دیجیتال در بین عشایر خبر داد و گفت: اجرای این عملیات در ۱۵ استان کشور آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران در نشست توجیهی آغاز پروژه برداشت اطلاعات مکانی عشایر، اظهار کرد: در این طرح، علاوه‌بر ثبت موقعیت دقیق استقرارگاه‌های عشایری، مسیرهای دسترسی، زیرساخت‌ها، امکانات خدماتی و اطلاعات توصیفی خانوارها در قالب یک ژئوپرتال مدیریتی تجمیع می‌شود تا مدیران بتوانند خدمات، اعتبارات و پروژه‌های عمرانی را بر اساس واقعیت‌های میدانی برنامه‌ریزی و پایش کنند.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت آینده بدون داده‌های دقیق مکانی امکان‌پذیر نیست، افزود: تا زمانی که ندانیم هر خانوار عشایری در چه نقطه‌ای مستقر است، چه خدماتی دریافت کرده و چه نیازهایی دارد، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی علمی، نظارت مؤثر و بهره‌وری منابع داشته باشیم.

میرزاوند مکان‌محور شدن اطلاعات را زیربنای تحول دیجیتال سازمان برشمرد و ادامه داد: از این پس تصمیم‌گیری‌ها باید بر پایه اطلاعات واقعی و قابل استناد انجام شود؛ زیرا داده‌های دقیق، ضمن افزایش شفافیت، هزینه‌های خدمات‌رسانی را کاهش داده و اثربخشی اقدامات دولت در مناطق عشایری را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه در ۱۵ استان کشور، اظهار کرد: این طرح صرفاً یک پروژه نقشه‌برداری نیست؛ بلکه ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکانی عشایر است که سال‌ها مبنای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت همکاری کامل ادارات کل امور عشایر استان‌ها با تیم‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت زمانی استقرار عشایر در مناطق ییلاقی، هماهنگی سریع استان‌ها و آغاز به‌موقع عملیات میدانی، شرط اصلی موفقیت این پروژه ملی است.

کد مطلب 6907305

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