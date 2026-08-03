به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران در نشست توجیهی آغاز پروژه برداشت اطلاعات مکانی عشایر، اظهار کرد: در این طرح، علاوه‌بر ثبت موقعیت دقیق استقرارگاه‌های عشایری، مسیرهای دسترسی، زیرساخت‌ها، امکانات خدماتی و اطلاعات توصیفی خانوارها در قالب یک ژئوپرتال مدیریتی تجمیع می‌شود تا مدیران بتوانند خدمات، اعتبارات و پروژه‌های عمرانی را بر اساس واقعیت‌های میدانی برنامه‌ریزی و پایش کنند.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت آینده بدون داده‌های دقیق مکانی امکان‌پذیر نیست، افزود: تا زمانی که ندانیم هر خانوار عشایری در چه نقطه‌ای مستقر است، چه خدماتی دریافت کرده و چه نیازهایی دارد، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی علمی، نظارت مؤثر و بهره‌وری منابع داشته باشیم.

میرزاوند مکان‌محور شدن اطلاعات را زیربنای تحول دیجیتال سازمان برشمرد و ادامه داد: از این پس تصمیم‌گیری‌ها باید بر پایه اطلاعات واقعی و قابل استناد انجام شود؛ زیرا داده‌های دقیق، ضمن افزایش شفافیت، هزینه‌های خدمات‌رسانی را کاهش داده و اثربخشی اقدامات دولت در مناطق عشایری را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه در ۱۵ استان کشور، اظهار کرد: این طرح صرفاً یک پروژه نقشه‌برداری نیست؛ بلکه ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکانی عشایر است که سال‌ها مبنای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت همکاری کامل ادارات کل امور عشایر استان‌ها با تیم‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت زمانی استقرار عشایر در مناطق ییلاقی، هماهنگی سریع استان‌ها و آغاز به‌موقع عملیات میدانی، شرط اصلی موفقیت این پروژه ملی است.