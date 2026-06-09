به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان وزارت جهاد کشاورزی و دو مجموعه تجاری برای توانمندسازی زنان روستایی و عشایری ایران (زرعا) منعقد شد.

اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی توسعه بازارهای الکترونیکی را گامی مهم در حمایت از تولیدکنندگان دانست و اظهار کرد: هدف این است که تولیدکنندگان، به‌ویژه زنان روستایی و عشایری، بتوانند بدون واسطه محصولات خود را به مصرف‌کنندگان در سراسر کشور و حتی بازارهای بین‌المللی عرضه کنند.

وی افزود: حذف واسطه‌ها از طریق توسعه روش‌ها و بازارهای دیجیتال، فاصله تولید تا مصرف را نیز کاهش می‌دهد.

فتحی تصریح کرد: یکی از گلایه‌های همیشگی تولیدکنندگان، فاصله قیمتی میان تولید و مصرف است و در بسیاری از موارد سود اصلی نصیب واسطه‌ها می‌شود، در حالی که تولیدکننده سهم اندکی از ارزش واقعی محصول خود دریافت می‌کند.

وی از همکاری وزارت جهاد کشاورزی با شهرداری‌ها برای عرضه مستقیم محصولات خبر داد و تاکید کرد: تفاهم‌نامه‌هایی برای بهره‌گیری از ظرفیت میادین میوه و تره‌بار و بازارهای شهری منعقد شده است تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را با واسطه کمتر و شرایط مناسب‌تر به بازار عرضه کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در همین حال ناکارآمدی نظام بازرگانی و بازاررسانی محصولات را از چالش های بخش کشاورزی نام برد و تصریح کرد: اگر محصول به بازار مصرف نرسد، تولیدکننده دلسرد و ناامید خواهد شد، اما زمانی که نظام بازرگانی کارآمد باشد و بازار مناسبی برای محصولات فراهم شود، انگیزه تولید نیز افزایش می‌یابد.

وی به نقش زنان در تولیدات روستایی و عشایری اشاره و عنوان کرد: زنان روستایی و عشایری نه‌تنها همپای مردان، بلکه در بسیاری از موارد بیش از آنان در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی تلاش می‌کنند.

فتحی با بیان این که بسیاری از محصولات تولیدی زنان، به‌ ویژه در حوزه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی، با محدودیت بازار مواجه هستند، گفت: نبود دسترسی مناسب به بازار مصرف موجب شده برخی از این فعالیت‌ها به‌تدریج کمرنگ شوند، در حالی که در جهان امروز با توسعه ارتباطات دیجیتال، دیگر محدودیت‌های جغرافیایی نباید مانعی برای عرضه محصولات باشد.

وی درباره سیاست‌های دولت در حمایت از تولید نیز بیان کرد: در دولت چهاردهم و با حمایت‌های وزیر جهاد کشاورزی، اقدامات موثری برای تقویت انگیزه تولیدکنندگان و افزایش صرفه اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی انجام شده است و در کنار حمایت‌های قیمتی، توسعه بازارها و بهبود نظام بازرگانی نیز به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دنبال می‌شود.

فتحی بر ضرورت آموزش بهره‌برداران برای استفاده از ظرفیت‌های جدید بازاررسانی و روش‌های نوین الکترونیک تاکید و تصریح کرد: موفقیت در حوزه بازار الکترونیک نیازمند آموزش مستمر و ارتقای مهارت‌های بازاریابی و تجارت الکترونیک است.