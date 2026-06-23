به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت پرهیزگار ظهر سه شنبه به خبرنگاران ضمن تسلیت ایام ماه محرم الحرام و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: به منظور تسهیل در عبور، مرور و افزایش ضریب ایمنی عابران و بالاخص عزاداران حسینی و جلوگیری از حوادث ترافیکی در روز تاسوعا و با توجه به برگزاری مراسم در بلوار خرمشهر در جوار شهدای گمنام (کوهستان پارک)محدودیتهای ترافیکی به شرح ذیل در شهر زاهدان از ساعت ۰۵:۳۰ صبح تا پایان مراسمات اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان ادامه داد: تقاطع خیابان امام - خرمشهر به سمت میدان شهرداری - میدان مشاهیر به سمت شهدای گمنام تقاطع امام خمینی - مزاری به سمت خیابان امام خمینی - خرمشهر بلوار آزادگان از تقاطع مزاری به سمت میدان شهرداری و کلیه فرعی.های منشعب به سمت بلوار خرمشهر و کلیه ورودی‌های منتهی به بلوار خرمشهر اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: عوامل پلیس راهور از ساعات اولیه تا پایان مراسم عزاداری در محل مستقر بوده، محدودیتهای لازم تا پایان تسهیل عبور و مرور ادامه خواهد داشت.

پرهیزگار اظهار داشت: رانندگان محترم جهت جلوگیری از انسداد مسیرها و نظم بخشی به پارک خودروها در حاشیه معابر سطح شهر و حداقل رساندن مشکلات ترافیکی، تسهیل در عبور و مرور از توقف هایی نظیر پارک دوبل در حریم تقاطع ها و محل‌های ممنوع در مسیرهای اعلام شده خودداری کنند.

وی تصریح کرد: در زمان اعمال محدودیت ها ترافیکی از خیابانهای مجاور، جایگزین جهت تردد استفاده شود.

رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان در پایان بیان کرد: شهروندان عزیز ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نهایت همکاری با مامورین را داشته باشند.