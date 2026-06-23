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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

بررسی راه‌های گسترش همکاری در دیدار وزرای کشاورزی ایران و پاکستان

بررسی راه‌های گسترش همکاری در دیدار وزرای کشاورزی ایران و پاکستان

وزیر جهاد کشاورزی و وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان دیدار و راه‌های توسعه همکاری و مبادلات کشاورزی و امنیت غذایی دو کشور را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی که به همراه مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری به پاکستان سفر کرده است، عصر امروز- سه‌شنبه دوم تیر ۱۴۰۵- با رانا تنویر حسین وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان در اسلام آباد دیدار و آخرین وضعیت روابط دو کشور با محوریت حوزه کشاورزی و امنیت غذایی منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران همزمان با ۸۰ سالگی روابط ایران و پاکستان دو کشور دوست و همسایه به اسلام‌آباد پایتخت پاکستان سفر کرده و مورد استقبال آصف علی زرداری رئیس‌جمهور و شهباز شریف نخست وزیر این کشور قرار گرفت.

کد مطلب 6869196

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