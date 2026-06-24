به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، در پی انتشار تهدیدهای ترامپ علیه ایران در رسانه‌ها مبنی بر حمله نظامی در صورت ادامه حمایت‌های منطقه‌ای، هیئت ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف، این اقدامات را نقض آشکار تفاهم‌نامه‌های موجود دانست و بر موضع بی‌اعتمادی نسبت به رویکردهای تهدیدآمیز تأکید کرد.

این گزارش حاکی از آن است که با وجود تلاش‌های طرف آمریکایی برای عادی‌سازی تهدیدها، تیم مذاکره‌کننده ایران با مدیریت هوشمندانه این تنش، موفق به کسب یک دوره آرامش ۱۵ روزه شد.

همچنین در بخش فنی مذاکرات، ایران توانست از فشار آمریکا برای گره زدن مسائل مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافقات هسته‌ای جلوگیری کند؛ در حالی که طرف آمریکایی همچنان اصرار دارد که نقش آژانس را به عنوان یک مسیر مجزا و مستقل حفظ کند.