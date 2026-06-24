مراسم قرائت زیارت حضرت عباس (ع) در دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن تاسوعای حسینی، مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهر دیر با حضور در حسینیه باب‌الحوائج در آیین معنوی قرائت زیارت حضرت ابوالفضل العباس (ع) شرکت کرده و در سوگ سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و علمدار وفادارش حضرت عباس (ع) اشک ماتم ریختند.

عاشقان اهل‌بیت (ع) با زمزمه فرازهای زیارت حضرت عباس (ع)، نوحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی، ارادت خود را به ساحت خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز کرده و بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های عاشورا و فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت تأکید کردند.

از جلوه‌های زیبای این مراسم، حضور گسترده بانوان دیری بود که با وجود گرمای هوا در اطراف حسینیه حضور یافته و در غم غربت کربلا و مظلومیت اهل‌بیت (ع) اشک ماتم بر گونه‌های خود جاری ساختند.

در این مراسم حجت‌الاسلام سید علی حسینی امام جمعه دیر به ایراد سخنرانی پرداخت.

تاسوعا روز محاصره کامل امام حسین (ع) و یارانش بود

امام جمعه دیر با اشاره به جایگاه ویژه تاسوعا در تاریخ عاشورا اظهار کرد: روز تاسوعا متعلق به باب‌الحوائج، سردار رشید سپاه کربلا و قمر بنی‌هاشم حضرت ابوالفضل العباس (ع) است.

وی با استناد به روایتی از امام صادق (ع) افزود: امام صادق (ع) فرمودند تاسوعا روزی بود که سیدالشهدا (ع) و یارانش در کربلا در محاصره کامل دشمن قرار گرفتند و سپاهیان دشمن از هر سو آنان را احاطه کردند. دشمنان یقین کرده بودند که دیگر هیچ یاوری به کمک امام حسین (ع) نخواهد آمد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به ماجرای امان‌نامه شمر برای حضرت عباس (ع) و برادرانش گفت: شمر با سوءاستفاده از نسبت فامیلی خود با خاندان ام‌البنین (س) برای حضرت عباس (ع) امان‌نامه آورد و پیشنهاد کرد از امام حسین (ع) جدا شوند تا در امان بمانند.

وی افزود: قمر بنی‌هاشم با قاطعیت این پیشنهاد را رد کرد و فرمود: «آیا من در امان باشم اما فرزند فاطمه زهرا (س) در امان نباشد؟ خدا تو و امان‌نامه‌ات را لعنت کند.

امام جمعه دیر تصریح کرد: این رفتار نشان‌دهنده اوج وفاداری، بصیرت دینی و سیاسی حضرت عباس (ع) است؛ شخصیتی که دشمن را به‌خوبی می‌شناخت و فریب وعده‌ها و حمایت‌های ظاهری او را نخورد.

ملت ایران باید درس دشمن‌شناسی را از قمر بنی‌هاشم بیاموزد

وی با بیان اینکه حضرت عباس (ع) شخصیتی فقیه، دین‌شناس و دشمن‌شناس بود، اظهار کرد: ملت ایران نیز باید این درس بزرگ را از قمر بنی‌هاشم فرا بگیرد و فریب شعارها و حمایت‌های دروغین دشمن را نخورد.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: سال‌هاست رؤسای جمهور آمریکا ادعا می‌کنند با ملت ایران مشکلی ندارند اما در عمل بیشترین فشارها، تحریم‌ها و دشمنی‌ها علیه همین ملت اعمال می‌شود.

جنگ رسانه‌ای؛ ادامه همان جنگی است که دشمن در میدان شکست خورد

امام جمعه دیر با اشاره به شرایط روز کشور و منطقه خاطرنشان کرد: امروز دشمن تلاش می‌کند آنچه را در میدان نظامی به دست نیاورده، از طریق جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی و تبلیغات به دست آورد.

وی گفت: دشمن سعی دارد خود را پیروز و ملت ایران را ملتی ضعیف، نیازمند و شکست‌خورده معرفی کند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است و ملت ایران چهره واقعی دشمن را به خوبی شناخته است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار ملی تصریح کرد: گاهی برخی سخنان نسنجیده در داخل کشور می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: امام خمینی (ره) بارها تأکید می‌کردند که نباید کاری کرد که دشمن دچار خطای محاسباتی شود. مسئولان باید از موضع عزت، اقتدار و قدرت سخن بگویند.

وی ادامه داد: درست است که مشکلاتی وجود دارد اما درد دل کردن با دشمن و برجسته کردن ضعف‌ها در برابر او اقدامی نادرست است و نتیجه‌ای جز افزایش فشارهای دشمن نخواهد داشت.

امام جمعه دیر در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اخبار و شایعات مطرح شده پیرامون مذاکرات اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر مطالبی درباره مذاکره بر سر توان دفاعی و موشکی کشور، بازرسی از مراکز حساس و برخی موضوعات دیگر مطرح شد که مسئولان کشور آنها را تکذیب کردند.

وی افزود: همچنین شایعاتی درباره مشروط شدن آزادسازی منابع مالی ایران به خرید کالاهای خاص از آمریکا منتشر شد که این موارد نیز تکذیب شد.

حجت‌الاسلام حسینی تأکید کرد: ما سخنان مسئولان جمهوری اسلامی را ملاک قرار می‌دهیم و امیدواریم همان‌گونه که اعلام شده، هیچ‌گونه عقب‌نشینی از حقوق ملت ایران صورت نگیرد.

برخی نگاه‌ها همچنان همه چیز را در مذاکره با غرب می‌بینند

وی با انتقاد از برخی دیدگاه‌های وابسته به غرب اظهار داشت: متأسفانه عده‌ای از ابتدا همه مسائل کشور را در مذاکره و نگاه به غرب خلاصه کرده‌اند و نوعی غرب‌زدگی و غرب‌گرایی در برخی اظهارات مشاهده می‌شود.

امام جمعه دیر افزود: ملت ایران بارها نشان داده است که می‌تواند با تکیه بر توان داخلی، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت را ادامه دهد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور گفت: رهبر معظم انقلاب چارچوب‌ها و شروط مشخصی را برای هرگونه توافق و تعامل تعیین کرده‌اند.

وی افزود: رئیس‌جمهور محترم نیز اعلام کرده است که از حقوق ملت ایران، توان دفاعی کشور و جبهه مقاومت پاسداری خواهد کرد و زیر بار زورگویی دشمن نخواهد رفت.

منتظر تحقق شروط رهبر انقلاب هستیم

امام جمعه دیر تصریح کرد: ملت ایران و نیروهای انقلابی منتظر تحقق کامل شروط و چارچوب‌هایی هستند که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آنها تأکید کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: رفع واقعی تحریم‌ها، حفظ عزت ملی، صیانت از منافع ملت و جلوگیری از هرگونه زیاده‌خواهی دشمن از مهم‌ترین مطالباتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حسینی گفت: همه ما وظیفه داریم ضمن حمایت از مسئولان نظام، مطالبات رهبر فرزانه انقلاب و خواسته‌های ملت ایران را با جدیت پیگیری کنیم و همواره از موضع عزت، اقتدار و استقلال از حقوق کشور دفاع کنیم.