بابک رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: توسعه و تقویت خدمات مرکز توانبخشی معلولان مشگینشهر از مطالبات جدی مردم و خانوادههای تحت پوشش بهزیستی است و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این مجموعه، رایزنیها و پیگیریهای لازم در سطح ملی در حال انجام است.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از جامعه معلولان افزود: ارائه خدمات مطلوب توانبخشی، آموزشی و حمایتی به افراد دارای معلولیت، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش امید به آینده و کاهش بخشی از مشکلات این قشر دارد و در این مسیر همراهی دستگاههای اجرایی و نهادهای مالی ضروری است.
نماینده مردم مشگینشهر در مجلس شورای اسلامی تأمین اعتبار برای توسعه فضاها، تجهیزات و خدمات مرکز توانبخشی معلولان را از اولویتهای شهرستان برشمرد و گفت: خانوادههای دارای معلول با مسائل و دغدغههای متعددی مواجه هستند و ارتقای امکانات این مرکز میتواند خدماترسانی به جامعه هدف را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد.
رضازاده با بیان اینکه حمایت از اقشار آسیبپذیر از مهمترین مسئولیتهای دستگاههای اجرایی است، ادامه داد: تلاش میکنیم با جذب اعتبارات لازم، زمینه توسعه این مرکز و افزایش سطح خدمات آن فراهم شود تا معلولان و خانوادههای آنان از امکانات مناسبتری بهرهمند شوند.
وی همچنین به ضرورت جذب اعتبارات توسعهای برای شهرستان اشاره کرد و افزود: تکمیل پروژههای عمرانی و زیربنایی، حمایت از بخش تعاون و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایهگذاری و اشتغال از دیگر برنامههایی است که به طور جدی دنبال میشود.
رضازاده با تأکید بر نقش تعاونیها در رونق اقتصادی منطقه گفت: حمایت از تولیدکنندگان، کارآفرینان و شرکتهای تعاونی میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینه رشد اقتصادی و توسعه متوازن شهرستان را فراهم کند.
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