وزش باد ۷۶ کیلومتری در دامغان رکورد زد؛ هشدار درباره خیزش گرد و خاک

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد در نقاط مختلف استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و ابراز کرد: سرعت وزش باد در این بازه زمانی در شاهرود ۴۰ و سمنان ۴۷ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

وی با بیان اینکه بیشترین سرعت وزش باد در استان سمنان متعلق به دامغان با ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید، افزود: سرعت وزش باد در ایوانکی به ۵۸ کیلومتر بر ساعت و بیارجمند ۳۲ کیلومتر بر ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه سرعت وزش باد در بسطام ۴۷ کیلومتر بر ساعت رسید، گفت: طی ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در میامی ۴۳، رضوان ۴۷ و شهمیرزاد ۴۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مصطفوی با بیان اینکه سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در حسینان ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است، گفت: سرعت وزش باد در کوهان ۵۰ کیلومتر بر ساعت و مهدیشهر ۵۸ کیلومتر بر ساعت ثبت شد.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در مجن ۲۲ کیلومتر بر ساعت بوده است، افزود: سرعت وزش باد در سرهع ۴۳ کیلومتر بر ساعت، فرومد ۲۹ کیلومتر بر ساعت، کلاته خیج ۲۲ کیلومتر بر ساعت و فولاد محله ۳۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر در نردین ۱۴ کیلومتر بر ساعت بوده است، گفت: در پرور سرعت وزش باد به ۴۷ کیلومتر بر ساعت رسید همچنین در آهوان ۴۰ کیلومتر بر ساعت و در افتر ۴۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شد.