به گزارش خبرگزاری مهر، «ایجپت اینتل آبزرور» که اخبار مربوط به تردد هواپیماها در منطقه را رصد و منتشر می کند با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: یک هواپیمای سوخترسانی آمریکا (KC-۱۳۵R Stratotanker) کد اضطراری اعلام کرد.
بر اساس اعلام حساب کاربری این رسانه، یک فروند هواپیمای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا از نوع KC-۱۳۵R حین پرواز بر فراز امارات، کد اضطراری ۷۷۰۰ را مخابره کرد.
این کد اضطراری نشاندهنده وضعیت ویژه در پرواز است.
«ایجپت اینتل آبزرور» اضافه کرد: پس از اعلام کد اضطراری ۷۷۰۰، هواپیمای سوخترسان تغییر مسیر داد و به فرودگاه بن گوریون در تلآویو (اراضی اشغالی فلسطین) بازگشت.
جزئیات بیشتری درباره علت اعلام وضعیت اضطراری این هواپیمای سوخترسانی آمریکا منتشر نشده است.
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