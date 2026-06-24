به گزارش خبرگزاری مهر، «ایجپت اینتل آبزرور» که اخبار مربوط به تردد هواپیماها در منطقه را رصد و منتشر می کند با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: یک هواپیمای سوخت‌رسانی آمریکا (KC-۱۳۵R Stratotanker) کد اضطراری اعلام کرد.

بر اساس اعلام حساب کاربری این رسانه، یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا از نوع KC-۱۳۵R حین پرواز بر فراز امارات، کد اضطراری ۷۷۰۰ را مخابره کرد.

این کد اضطراری نشان‌دهنده وضعیت ویژه در پرواز است.

«ایجپت اینتل آبزرور» اضافه کرد: پس از اعلام کد اضطراری ۷۷۰۰، هواپیمای سوخت‌رسان تغییر مسیر داد و به فرودگاه بن گوریون در تل‌آویو (اراضی اشغالی فلسطین) بازگشت.

جزئیات بیشتری درباره علت اعلام وضعیت اضطراری این هواپیمای سوخت‌رسانی آمریکا منتشر نشده است.