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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

فرود اضطراری سوخت‌رسان آمریکا پس از اعلام کد هشدار ۷۷۰۰

فرود اضطراری سوخت‌رسان آمریکا پس از اعلام کد هشدار ۷۷۰۰

یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا حین پرواز بر فراز امارات پس از اعلام کد هشدار۷۷۰۰، فرود اضطراری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایجپت اینتل آبزرور» که اخبار مربوط به تردد هواپیماها در منطقه را رصد و منتشر می کند با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: یک هواپیمای سوخت‌رسانی آمریکا (KC-۱۳۵R Stratotanker) کد اضطراری اعلام کرد.

بر اساس اعلام حساب کاربری این رسانه، یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا از نوع KC-۱۳۵R حین پرواز بر فراز امارات، کد اضطراری ۷۷۰۰ را مخابره کرد.

این کد اضطراری نشان‌دهنده وضعیت ویژه در پرواز است.

«ایجپت اینتل آبزرور» اضافه کرد: پس از اعلام کد اضطراری ۷۷۰۰، هواپیمای سوخت‌رسان تغییر مسیر داد و به فرودگاه بن گوریون در تل‌آویو (اراضی اشغالی فلسطین) بازگشت.

جزئیات بیشتری درباره علت اعلام وضعیت اضطراری این هواپیمای سوخت‌رسانی آمریکا منتشر نشده است.

کد مطلب 6869636

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