دستگیری ۲ سارق اماکن خصوصی و کشف ۱۰ فقره سرقت در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی،بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۲ نفر سارق اماکن خصوصی و کشف ۱۰ فقره سرقت در دماوند خبر داد.

ملکی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان شدند و در یک عملیات غافلگیرانه، هر ۲ سارق را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دماوند تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، اموال مسروقه کشف شد. متهمان در بازجوییهای انجام شده به ۱۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، همراه با اموال مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.