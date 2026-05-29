  1. استانها
  2. تهران
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

دستگیری ۲ سارق اماکن خصوصی و کشف ۱۰ فقره سرقت در دماوند

دستگیری ۲ سارق اماکن خصوصی و کشف ۱۰ فقره سرقت در دماوند

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از دستگیری ۲ نفر سارق اماکن خصوصی و کشف ۱۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی،بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۲ نفر سارق اماکن خصوصی و کشف ۱۰ فقره سرقت در دماوند خبر داد.

ملکی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان شدند و در یک عملیات غافلگیرانه، هر ۲ سارق را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دماوند تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، اموال مسروقه کشف شد. متهمان در بازجوییهای انجام شده به ۱۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، همراه با اموال مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6843885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها