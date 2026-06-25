تلاطم دریا با امواج ۱.۵ متری و رگبارهای تابستانه در بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سیسیپور، اظهار کرد: امروز در مناطق دریایی استان، تنگه هرمز و دریای عمان تحت تأثیر افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی قرار دارند و شرایط دریا در این مناطق نسبتاً مواج پیشبینی میشود.
وی افزود: همچنین در ساعات بعدازظهر و شب خلیج فارس به ویژه سواحل و جزایر غربی استان با وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی همراه خواهد بود که موجب افزایش تلاطم دریا میشود.
کارشناس هواشناسی هرمزگان با اشاره به شاخصهای دریایی، گفت: بیشینه سرعت باد در مناطق دریایی استان تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا نیز تا حدود ۱۵۰ سانتیمتر پیشبینی شده است.
سیسیپور با بیان اینکه از صبح جمعه از شدت وزش باد در محدوده خلیج فارس کاسته خواهد شد، تصریح کرد: با این حال ناپایداری دریایی در دریای عمان و تنگه هرمز تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت.
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی دریانوردی، خاطرنشان کرد: شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد غیرضروری در این مناطق خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در بنادر و آبهای استان در نظر گرفته شود.
کارشناس هواشناسی هرمزگان همچنین از احتمال وقوع ناپایداریهای همرفتی در مناطق مرتفع شرقی استان خبر داد و گفت: در ساعات بعدازظهر به ویژه در ارتفاعات شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران، وقوع رعدوبرق و گاهی تندباد لحظهای مورد انتظار است.
سیسیپور با اشاره به مخاطرات ناشی از این شرایط جوی، افزود: شهروندان و گردشگران از قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی و همچنین صعود به ارتفاعات در مناطق شرقی استان خودداری کنند.
وی در پایان درباره وضعیت دمایی استان نیز، اظهار کرد: طی روزهای آینده تغییرات قابل ملاحظهای در دمای هوا رخ نخواهد داد و نوسانات دما در بیشتر مناطق استان بین یک تا دو درجه سانتیگراد خواهد بود.
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