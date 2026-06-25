به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: بر اساس دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان در روز جمعه چهارم تیرماه ۱۴۰۵، علیآبادکتول با حداقل دمای ۲۰.۷ درجه سانتیگراد خنکترین شهرستان و اینچهبرون با بیشینه دمای ۳۶.۴ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه گلستان در شبانهروز گذشته بودهاند.
بر پایه این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۲.۴ درجه سانتیگراد ثبت شده و پیشبینی میشود حداکثر دمای این شهر در طول روز به ۳۲ درجه سانتیگراد برسد.
همچنین حداقل دمای ثبتشده در سایر ایستگاههای هواشناسی استان شامل آققلا ۲۳.۲، اینچهبرون ۲۴.۴، بندرگز ۲۳.۱، بندرترکمن ۲۳.۵، گنبدکاووس ۲۱.۷، مراوهتپه ۲۱.۴، مینودشت ۲۳ و کلاله ۲۱.۶ درجه سانتیگراد بوده است.
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