https://mehrnews.com/x3cqw5 ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷ کد مطلب 6870440 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷ برگزاری اجتماع بانوان عاشورایی در زاهدان زاهدان - بانوان زاهدانی با شرکت در اجتماع بانوان عاشورایی، عزاداری کردند. دریافت 48 MB کد مطلب 6870440 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری مراسم عاشورای حسینی توسط مردم روستای اله دو هشدار هواشناسی؛ افزایش دما در سیستان و بلوچستان تمهیدات ترافیکی روز عاشورای حسینی در زاهدان تجمع مردم «حسین آباد» دلگان در شب صد و پانزدهم علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: قیام امام حسین(ع) مرز حق و باطل است برچسبها زاهدان عاشورا مراسم عزاداری محرم و صفر
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