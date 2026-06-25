https://mehrnews.com/x3cqHC ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۷ کد مطلب 6870907 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۷ مراسم شام غریبان در پایتخت وحدت اسلامی مراسم شام غریبان با حضور پر شور مردم زاهدان در خیابان های مختلف این شهر برگزار شد. دریافت 42 MB کد مطلب 6870907 کپی شد مطالب مرتبط شور عاشقان حسینی در زاهدان برگزاری اجتماع بانوان عاشورایی در زاهدان حضور رئیسجمهور در مراسم شام غریبان در ارومیه +فیلم اقامه نماز ظهر عاشورا در زاهدان برچسبها زاهدان مراسم شام غریبان مراسم عزاداری محرم و صفر
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