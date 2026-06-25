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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۷

مراسم شام غریبان در پایتخت وحدت اسلامی

مراسم شام غریبان در پایتخت وحدت اسلامی

مراسم شام غریبان با حضور پر شور مردم زاهدان در خیابان های مختلف این شهر برگزار شد.

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کد مطلب 6870907

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