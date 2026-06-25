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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

پدیده جوی خاصی در کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود

پدیده جوی خاصی در کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: تا دوشنبه هفته آینده پدیده جوی قابل توجهی در استان رخ نخواهد داد و دمای هوا نیز تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس تحلیل داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا روز دوشنبه هفته آینده شرایط جوی در سطح استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی افزود: در این مدت پدیده جوی قابل ملاحظه‌ای برای نقاط مختلف استان پیش‌بینی نمی‌شود و آسمان اغلب مناطق در شرایطی آرام و پایدار قرار خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: دمای هوا امروز نسبت به روزهای گذشته به طور نسبی کاهش پیدا می‌کند.

زورآوند تصریح کرد: از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده، دمای هوا در بیشتر نقاط استان نوسان قابل توجهی نخواهد داشت و شرایط دمایی تقریباً ثابت پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد طی روزهای آینده تغییر محسوسی در الگوهای جوی استان مشاهده نخواهد شد و شرایط جوی پایدار بر منطقه حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند برای اطلاع از آخرین پیش‌بینی‌ها و هشدارهای احتمالی، اطلاعیه‌های هواشناسی استان را دنبال کنند.

کد مطلب 6870551

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