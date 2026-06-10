احتمال نفوذ غبار رقیق به نواحی مرزی کرمانشاه وجود دارد

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم شرایط جوی پایدار در استان کرمانشاه طی روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه هفته آینده آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، در برخی ساعات شاهد وزش باد خواهیم بود که شدت آن طی امروز و فردا (پنجشنبه) در اغلب نقاط استان ملایم خواهد بود و پدیده جوی قابل توجه دیگری برای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات جوی پایان هفته گفت: در روزهای جمعه و شنبه، عبور یک موج کوتاه از جو منطقه موجب تقویت نسبی جریان‌های غربی خواهد شد که این شرایط می‌تواند زمینه نفوذ غبار رقیق به نواحی مرزی استان را فراهم کند.

زورآوند تصریح کرد: هرچند در صورت وقوع این پدیده، میزان غبار قابل توجه نخواهد بود، اما احتمال کاهش جزئی کیفیت هوا در برخی مناطق مرزی دور از انتظار نیست.

وی در ادامه به وضعیت دمای هوا اشاره کرد و گفت: میانگین دمای استان تا روز جمعه روندی افزایشی خواهد داشت و هوا در بیشتر نقاط گرم‌تر می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از اوایل هفته آینده، دمای هوا در اغلب نقاط استان با کاهش مختصری همراه خواهد شد و از شدت گرما نسبت به روزهای پایانی هفته کاسته می‌شود.

زورآوند از شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی، خواست آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی را از طریق منابع رسمی دنبال کنند تا در صورت تغییر شرایط جوی، اطلاع‌رسانی لازم به موقع انجام شود.