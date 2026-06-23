علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، تا اوایل هفته آینده آسمان استان عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد پدیده غالب جوی خواهد بود.

وی افزود: وزش باد از روز چهارشنبه آغاز شده و ممکن است تا صبح روز پنجشنبه در برخی مناطق، به ویژه نواحی مرزی استان، سبب نفوذ غبار و کاهش نسبی کیفیت هوا شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی روزهای آینده گفت: از فردا تا شنبه هفته آینده به تدریج از شدت گرمای هوا در نقاط مختلف استان کاسته خواهد شد.

زورآوند تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در این بازه زمانی دمای هوا در اغلب مناطق استان بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس کاهش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود کاهش نسبی دما، شرایط جوی استان در روزهای پیش‌رو پایدار خواهد بود و پدیده قابل توجهی جز وزش باد و احتمال غبار رقیق در مناطق مرزی انتظار نمی‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از شهروندان خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های هواشناسی، به ویژه در مناطق مرزی، تمهیدات لازم را در زمان وقوع غبار احتمالی در نظر داشته باشند.