روبیو: یادداشت تفاهم با ایران یک توافق نهایی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت: نشست با کشورهای حوزه خلیج فارس نتیجه بخش بود. ما در این نشست در خصوص نگرانی های این کشورها صحبت کردیم و من تاکید کردم که در قبال عبور کشتی ها از تنگه هرمز عوارضی دریافت نخواهد شد.

وی در راستای مواضع خصمانه خود علیه ایران مدعی شد: ایران از حزب الله در لبنان و حوثی ها در یمن حمایت می کند و بدین ترتیب در امور داخل این کشور مداخله می کند!

روبیو اضافه کرد: ما روند حرکت کشتی ها در تنگه هرمز را زیر نظر داریم. کشورهای حوزه خلیج فارس از گرفتن تعرفه یا عوارض در تنگه هرمز حمایت نمی کنند. ما نیز دریافت پول در برابر عبور کشتی ها در تنگه هرمز تحت هیچ عنوانی را نمی پذیریم. عمانی ها هم اعلام کردند که دریافت این تعرفه ها و عوارض را تأیید نمی کنند. عبور و مرور در این تنگه باید به اوضاع قبل از جنگ برگردد.

وی گفت: تا الان هیچ پولی به ایران منتقل نکرده و با این موضوع موافقت نکرده ایم. در جریان نشست با کشورهای حوزه خلیج فارس درباره موضوع ایجاد صندوق بازسازی ایران صحبت نکردیم. یادداشت تفاهم با ایران یک توافق نهایی نیست بلکه چارچوب کلی مذاکرات را مشخص می کند.

روبیو در خصوص عراق نیز گفت: نخست وزیر جدید عراق به زودی به واشنگتن سفر می کند تا با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند.