مخالفت فیفا با درخواست ایران و مصر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیمهای ملی فوتبال ایران و مصر ساعت ۰۶:۳۰ شنبه در سومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر خواهند رفت، رسانههای بینالمللی نظیر رویترز وتایمز لندن از مخالفت فیفا با درخواست دو کشور برای محدودیت نمایش نمادهای رنگینکمان در ورزشگاه محل برگزاری این مسابقه خبر دادهاند.
بر اساس این گزارش ها مسئولان فوتبال ایران و مصر در هفتههای گذشته خواستار اعمال محدودیت برای ورود و نمایش این نمادها در ورزشگاه شده بودند، اما فیفا با استناد به مقررات خود اعلام کرده است که هواداران میتوانند با پرچمهای رنگینکمان وارد ورزشگاه شوند و استفاده از این نمادها ممنوعیتی نخواهد داشت.
این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا کرده که دیدار ایران و مصر در شهر سیاتل همزمان با برگزاری جشنهای سالانه «پراید» برگزار میشود و همین مسئله توجه رسانههای مختلف جهان را به این مسابقه جلب کرده است.
این در حالی است که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، پیشتر در یکی از مصاحبههای خود از رایزنیهای انجامشده با فیفا سخن گفته و ابراز امیدواری کرده بود که توافقهایی در این خصوص حاصل شود، اما اکنون به نظر میرسد فیفا حاضر به پذیرش خواستههای مطرحشده از سوی ایران و مصر نشده و سیاست پیشین خود را در قبال این موضوع حفظ کرده است.
دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت ۰۶:۳۰ صبح شنبه در ورزشگاه لومنفیلد سیاتل برگزار میشود. مسابقهای که نقش مهمی در تعیین سرنوشت دو تیم برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد داشت و حالا حواشی خارج از زمین نیز بر حساسیت آن افزوده است.
در آستانه دیدار حساس تیمهای ملی فوتبال ایران و مصر در جام جهانی ۲۰۲۶، فیفا با درخواست دو کشور برای جلوگیری از ورود و نمایش پرچمهای رنگینکمان در ورزشگاه مخالفت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیمهای ملی فوتبال ایران و مصر ساعت ۰۶:۳۰ شنبه در سومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر خواهند رفت، رسانههای بینالمللی نظیر رویترز وتایمز لندن از مخالفت فیفا با درخواست دو کشور برای محدودیت نمایش نمادهای رنگینکمان در ورزشگاه محل برگزاری این مسابقه خبر دادهاند.
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