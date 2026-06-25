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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

شیخ نعیم قاسم: مقاومت، جهان را شگفت زده کرده و صبر ما آینده را می‌سازد

شیخ نعیم قاسم: مقاومت، جهان را شگفت زده کرده و صبر ما آینده را می‌سازد

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: مقاومت اسلامی جهان را شگفت زده کرد و صبر ما آینده را می‌سازد و معادلات را تغییر کرده و طاغوت را شکست می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در جریان مراسم عاشورایی در مرقد شهید سید حسن نصرالله در ضاحیه جنوبی بیروت تاکید کرد: صبر مسیری است که ما انتخاب کردیم و این مسیر قدرتمندتر از شرایط درگیری و مبارزه و نقطه اصلی پیروزی به شمار می رود.

وی اضافه کرد: مقاومت اسلامی جهان را شگفت زده کرد و صبر ما آینده را می سازد و معادلات را تغییر کرده و طاغوت را شکست می دهد.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ما نمی توانیم حق این مقاومت شریف و بزرگ در لبنان را ادا کنیم. جهانیان این مقاومت را باور نمی کنند چرا که عادت ندارند ببینند این نوع از صبر معادلات را تغییر می دهد.

وی بیان کرد: چرا شهید سید حسن نصرالله این جایگاه بزرگ را دارد و در قلوب جهانیان جا دارد؟ زیرا طی ده ها سال با صبر برای پیروزی این روند تمام سختی های زندگی را تحمل کرده و فرزند خود را تقدیم کرده است. اگر این صبر نبود ما به این نتیجه و دستاورد نمی رسیدیم.

کد مطلب 6870729

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