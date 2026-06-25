به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در جریان مراسم عاشورایی در مرقد شهید سید حسن نصرالله در ضاحیه جنوبی بیروت تاکید کرد: صبر مسیری است که ما انتخاب کردیم و این مسیر قدرتمندتر از شرایط درگیری و مبارزه و نقطه اصلی پیروزی به شمار می رود.

وی اضافه کرد: مقاومت اسلامی جهان را شگفت زده کرد و صبر ما آینده را می سازد و معادلات را تغییر کرده و طاغوت را شکست می دهد.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ما نمی توانیم حق این مقاومت شریف و بزرگ در لبنان را ادا کنیم. جهانیان این مقاومت را باور نمی کنند چرا که عادت ندارند ببینند این نوع از صبر معادلات را تغییر می دهد.

وی بیان کرد: چرا شهید سید حسن نصرالله این جایگاه بزرگ را دارد و در قلوب جهانیان جا دارد؟ زیرا طی ده ها سال با صبر برای پیروزی این روند تمام سختی های زندگی را تحمل کرده و فرزند خود را تقدیم کرده است. اگر این صبر نبود ما به این نتیجه و دستاورد نمی رسیدیم.