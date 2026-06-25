https://mehrnews.com/x3cqwH ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳ کد مطلب 6870470 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳ شور عاشقان حسینی در زاهدان زاهدان - مراسم عزاداری و دسته روی روز عاشورا با حضور عزاداران حسینی در زاهدان برگزار شد. دریافت 48 MB کد مطلب 6870470 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری مراسم عاشورای حسینی توسط مردم روستای اله دو مراسم شام غریبان در پایتخت وحدت اسلامی صد و شانزده شب ایستادگی در خیابانهای «زاهدان» هشدار هواشناسی؛ افزایش دما در سیستان و بلوچستان تمهیدات ترافیکی روز عاشورای حسینی در زاهدان تجمع مردم «حسین آباد» دلگان در شب صد و پانزدهم برچسبها زاهدان عاشورا مراسم عزاداری محرم و صفر
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