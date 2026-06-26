https://mehrnews.com/x3cqXS ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۱ کد مطلب 6871557 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۱ نمایش اقتدار مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - مردم انقلابی سلماس جمعه شب در حمایت از رهبری و انقلاب تجمع کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6871557 کپی شد مطالب مرتبط موج یکصد و هجدهم حماسه حضور مردم رودسر در میدان صد و هجدهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در میدان حماسه حضور مردم خمین در صد و هجدهمین شب بعثت شب ۱۱۸ شازند؛ نمایش اقتدار و وفاداری به آرمانهای انقلاب یکصد و هجدهمین شب حضور مردم کرج در خیابانها برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
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