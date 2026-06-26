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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۱

نمایش اقتدار مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب

نمایش اقتدار مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب

ارومیه - مردم انقلابی سلماس جمعه شب در حمایت از رهبری و انقلاب تجمع کردند.

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کد مطلب 6871557

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