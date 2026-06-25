به گزارش خبرنگار مهر، حسام حسن در نشست خبری پیش از دیدار با تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: ما در دیدار با ایران فقط به برد فکر می‌کنیم و هیچ توجهی به محاسبات صعود یا انتخاب حریف در مرحله بعد نداریم.

تیم ملی فوتبال مصر قرار است ساعت ۶ صبح روز شنبه در ورزشگاه «لومین فیلد» شهر سیاتل آمریکا و در چارچوب هفته سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی ایران برود.

سرمربی تیم ملی مصر در این نشست خبری با اشاره به رویکرد همیشگی خود در فوتبال اظهار داشت: در تمام دوران فوتبالم، چه زمانی که بازی می‌کردم و چه حالا که مربی هستم، همیشه با ذهنیت پیروزی وارد مسابقات شده‌ام و اکنون هم همین تفکر در تیم ملی مصر وجود دارد.

او ادامه داد: هرگز اعتقادی به این ندارم که تیمی برای قرار گرفتن در رتبه دوم یا سوم برنامه‌ریزی کند تا در مرحله بعد با حریف خاصی روبه‌رو نشود. چنین طرز فکری در شأن تیم‌های بزرگ نیست و ما هم اصلاً به چنین مسائلی فکر نمی‌کنیم.

حسام حسن با تأکید بر اینکه تمرکز مصر فقط روی بازی با ایران است، گفت: تمام تمرکز ما روی این است که سه امتیاز بازی را بگیریم و مرحله گروهی را به بهترین شکل ممکن به پایان برسانیم. بازیکنان ما به خوبی می‌دانند که این مسابقه تا چه اندازه اهمیت دارد و باید با نهایت تمرکز و مسئولیت‌پذیری وارد میدان شوند.

سرمربی مصر همچنین با اشاره به اهمیت رعایت اصول حرفه‌ای در جام جهانی تصریح کرد: فیفا همواره بر بازی جوانمردانه و فراهم بودن فرصت برابر برای همه تیم‌ها تأکید دارد و طبیعی است که همه تیم‌ها باید هر مسابقه را با نهایت جدیت دنبال کنند، نه اینکه بخواهند با محاسبات قبلی وارد زمین شوند.

او در پایان خاطرنشان کرد: احترام به حریف، احترام به مسابقات و احترام به هواداران ایجاب می‌کند که بهترین عملکردمان را در زمین ارائه دهیم. بازیکنان مصر باید تا آخرین لحظه بجنگند و تمام توان خود را برای ادامه مسیر در جام جهانی به کار بگیرند. ما می‌خواهیم نشان دهیم مصر شایستگی حضور در میان تیم‌های بزرگ فوتبال جهان را دارد.