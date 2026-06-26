به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال پاراگوئه و استرالیا در دور سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه D صبح امروز جمعه ۵ تیر و از ساعت ۰۵:۳۰ به وقت تهران با قضاوت کلمن تورپین و در ورزشگاه خلیج سانفرانسیسکو رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد. با کسب یک امتیاز این بازی استرالیا با ۴ امتیاز در رده دوم جدول گروه D قرار گرفت و به مرحله حذفی صعود کرد. صعود پاراگوئه هم به نتایج سایر گروه ها مرتبط شد.

نخستین دقایق بازی با احتیاط نسبی دو تیم همراه بود و برخلاف دیدار قبلی پاراگوئه که این تیم خیلی زود به گل رسیده بود، استرالیا توانست شروع مسابقه را بدون دریافت گل پشت سر بگذارد. در واقع شاگردان استرالیا این بار عملکردی منسجم‌تر در خط دفاعی از خود نشان دادند و اجازه ندادند پاراگوئه مثل بازی قبلی‌اش خیلی زود به دروازه آنها نزدیک شود.

در دقیقه ۹، استرالیا نخستین ضربه کرنر مسابقه را به دست آورد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، توپ ارسالی روی دروازه به سمت هری سوتار فرستاده شد. مدافع بلند قامت استرالیا که همواره روی ضربات ایستگاهی یکی از مهره‌های خطرناک تیمش محسوب می‌شود، در این صحنه هم هدف اصلی ارسال بود، اما نتوانست ضربه‌ای در چارچوب دروازه پاراگوئه ثبت کند تا این فرصت برای کانگوروها از دست برود.

در ادامه بازی، اگرچه دو تیم تلاش داشتند با حفظ مالکیت و کنترل میانه میدان به سمت دروازه حریف نزدیک شوند، اما تا دقیقه ۱۶ موقعیت خطرناک جدی روی دروازه‌ها ایجاد نشد و مسابقه بیشتر درگیر نبردهای فیزیکی و جنگ میانه میدان بود.

در دقیقه ۲۴، داور مسابقه به دلیل گرمای هوا بازی را برای وقفه نوشیدن آب متوقف کرد. تا این لحظه تنها موقعیت جدی مسابقه به ضربه جکسون اروین اختصاص داشت که با واکنش خوب اورلاندو گیل، دروازه‌بان پاراگوئه، مهار شده بود و دو تیم در ادامه این دیدار کم‌موقعیت، با تساوی بدون گل به استراحتی کوتاه رفتند.

پس از ازسرگیری بازی، استرالیا همچنان تیم فعال‌تر میدان بود و در دقیقه ۳۶ بار دیگر دروازه پاراگوئه را تهدید کرد. در این صحنه جردن باس از فاصله‌ای دور اقدام به شوت‌زنی کرد، اما اورلاندو گیل با جای‌گیری مناسب و واکنشی مطمئن توپ را در اختیار گرفت تا دروازه تیمش همچنان بسته بماند. با نزدیک شدن به پایان نیمه نخست، استرالیا تلاش بیشتری برای رسیدن به گل برتری انجام داد، اما دفاع منسجم پاراگوئه و عملکرد خوب دروازه‌بان این تیم اجازه نداد تغییری در نتیجه ایجاد شود.

در دقیقه ۴۵، با نزدیک شدن به پایان نیمه نخست، استرالیا نسبت به پاراگوئه نمایش هجومی‌تری ارائه داد و بیش از حریف بخت باز کردن دروازه را داشت، اما با وجود برتری نسبی، مسابقه همچنان بدون گل دنبال شد. داور نیز اعلام کرد که نیمه نخست با ۶ دقیقه وقت تلف‌شده ادامه خواهد یافت.

در دقیقه ۲ + ۴۵، استرالیا بار دیگر دروازه پاراگوئه را تهدید کرد. کریستیان ولپاتو با حرکتی از سمت راست به داخل زمین نفوذ کرد و با پای چپ شوت محکمی روانه دروازه کرد، اما اورلاندو گیل، دروازه‌بان پاراگوئه، با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد و مانع از گلزنی حریف شد.

در دقیقه ۴ + ۴۵، فشار استرالیا در وقت‌های تلف‌شده ادامه یافت. جکسون اروین روی یک ارسال با ضربه سر دروازه پاراگوئه را هدف گرفت، اما توپ او از بالای تیر دروازه به بیرون رفت تا آخرین فرصت جدی نیمه نخست نیز از دست برود و دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

شروع نیمه دوم

در دقیقه ۴۸، جکسون اروین هافبک استرالیا با خطای روی خولیو انسیسو، بازیکن پاراگوئه، او را متوقف کرد. این برخورد با اعتراض انسیسو همراه شد و داور مسابقه نیز بدون تردید به اروین کارت زرد نشان داد تا نخستین اخطار جدی نیمه دوم به نام کاپیتان استرالیا ثبت شود.

در دقیقه ۶۰، تونی پوپوویچ سرمربی استرالیا نخستین تغییر تیمش را انجام داد و آجدین هروستیچ را به جای کریستین وولپاتو به میدان فرستاد تا با نیرویی تازه در خط میانی و هجومی، جریان بازی را به سود تیمش تغییر دهد.

دو دقیقه بعد، نستوری ایرانکوندا نخستین فرصت خود برای نفوذ به خط دفاعی پاراگوئه را به دست آورد. این بازیکن از سمت راست با فضای مناسب به حرکت درآمد و پس از ورود به عرض زمین، در تصمیم‌گیری برای ارسال یا شوت‌زنی مردد ماند و در نهایت ضربه‌ای کم‌ارتفاع روانه دروازه کرد که از کنار دروازه به بیرون رفت. با توجه به نبود هم‌تیمی در محوطه جریمه، به نظر می‌رسید این حرکت بیشتر یک شوت بوده است.

در دقیقه ۶۵، عمر آلدرته مدافع پاراگوئه در برخوردی با ایرانکوندا هنگام دفع توپ، به شکل نامناسبی روی پای چپ خود فرود آمد و دچار آسیب‌دیدگی شد. او پس از چند دقیقه مداوا با شرایطی دشوار به زمین بازگشت، اما آثار درد در حرکاتش کاملاً مشهود بود.

پاراگوئه در دقیقه ۶۹ برای تقویت خط حمله دست به تعویض زد و الکس آرسه به جای گابریل آوالوس وارد زمین شد تا توان هجومی این تیم در دقایق پایانی افزایش یابد.

در دقیقه ۷۳، آلدرته بار دیگر روی زمین افتاد و از ناحیه زانوی چپ احساس درد شدیدی داشت. او در جریان وقفه نوشیدن آب با کمک کادر پزشکی از زمین خارج شد، اما در نهایت تصمیم گرفت با وجود مصدومیت به بازی ادامه دهد و بار دیگر در ترکیب پاراگوئه قرار گرفت.

در دقیقه ۷۵، پاراگوئه روی یک ارسال از جناح چپ توسط ماتیاس گالارسا تلاش کرد دروازه استرالیا را تهدید کند، اما توپ ارسالی از روی سر تمامی بازیکنان عبور کرد و بدون ایجاد خطر از زمین خارج شد. این صحنه تا حد زیادی بازتابی از روند بازی بود؛ دیداری کم‌موقعیت که از نظر کیفیت فنی چندان رضایت‌بخش دنبال نمی‌شد. با این نتیجه، استرالیا در جایگاه دوم گروه باقی می‌ماند و پاراگوئه نیز شانس صعود به عنوان یکی از تیم‌های سوم برتر را حفظ می‌کرد.

در دقیقه ۷۹، دیه‌گو گومز، هافبک پاراگوئه، به دلیل خطا روی بازیکن استرالیا با کارت زرد داور جریمه شد. این دومین اخطار او در مرحله گروهی بود و در صورت صعود پاراگوئه، این بازیکن دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی را از دست خواهد داد.

در دقیقه ۸۱، پاراگوئه با شوت خولیو انسیسو از پشت محوطه جریمه شانس خود را برای گلزنی امتحان کرد، اما ضربه او با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت. در ضدحمله، جردن بوس با نفوذ به محوطه جریمه پاراگوئه صاحب موقعیت شد، اما دو مدافع حریف به سرعت او را تحت فشار قرار دادند و اجازه ندادند ضربه مؤثری به سمت دروازه زده شود.

در دقیقه ۸۳، عمر آلدرته که از دقایقی قبل با وجود مصدومیت به بازی ادامه داده بود، سرانجام نتوانست در میدان بماند و جای خود را به بازیکن دیگری داد. همزمان، تونی پوپوویچ سرمربی استرالیا نیز دو تعویض انجام داد و نستوری ایرانکوندا، یکی از بازیکنان تعویضی این تیم، از زمین خارج شد.

در دقیقه ۸۵، استرالیا تا آستانه گل برتری پیش رفت. جردن بوس با یک ضربه کات‌دار دروازه پاراگوئه را هدف گرفت، اما توپ با اختلافی اندک از کنار تیرک دروازه به بیرون رفت تا بهترین فرصت استرالیا در دقایق پایانی از دست برود.

در واپسین دقایق مسابقه و پیش از آغاز وقت‌های تلف‌شده، پاراگوئه نیز فرصت مناسبی برای گلزنی به دست آورد. مائوریسیو از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او مستقیم در اختیار پاتریک بیچ، دروازه‌بان استرالیا، قرار گرفت تا این فرصت نیز بدون نتیجه باقی بماند.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.